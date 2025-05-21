Обнаружен неизвестный род ихтиозавров

Группа палеонтологов во главе с доктором Жоао Пратас Э Соузой из Университета Нового Лиссабона объявила об открытии ранее неизвестного науке рода и вида ихтиозавров. Идентифицировать древнее существо удалось по окаменелому черепу, найденному в формации Агуа-де-Мадейруш в Португалии.

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Об открытии рассказывает Sci News. Эти ихтиозавроы, получившие название Gadusaurus aqualigneus, обитали в морях раннего юрского периода примерно 193 миллиона лет назад.

Почти полностью сохранившийся череп древней морской рептилии обнаружили еще в 2021 году. Но сейчас ученые впервые представили его детальное описание. Они подчеркивают, что Gadusaurus aqualigneus был небольшим по сравнению с другими известными ихтиозаврами. Длина окаменелого черепа составляет приблизительно 35,2 сантиметра. А длина всего тела этого существа оценивается примерно в два метра.

"Ихтиозавры были группой мезозойских рептилий, наиболее известных своей реадаптацией к морской среде, - говорит доктор Соуза. - Их эволюционный возраст варьировался от раннего триасового периода до позднего мелового периода. Однако в палеонтологической летописи Европы наиболее часто встречаются останки ихтиозавров раннего юрского периода".

По словам ученого, останки ихтиозавров довольно часто и в большом количестве находят в морских отложениях в некоторых регионах Европы. Однако на Пиренейском полуострове подобные находки очень редки.

"Изучаемый образец был найден на материковой части Португалии, в районе Сан-Педру-де-Моэл, - пишут авторы научной работы. - В частности, блок, содержащий окаменелость, был обнаружен на песках пляжа Агуа-де-Мадейрос, в ручье, который образует границу между муниципалитетами Маринья-Гранде и Алкобаса".

Это место находится в пределах Лузитанского бассейна, границы которого определяются Пиренейским массивом на востоке и Варисским хребтом Берленга на западе.

Филогенетический анализ останков ихтиозавра показал, что представители рода и вида Gadusaurus aqualigneus является частью клады ихтиозавров Baracromia, входящей в свою очередь в клады Neoichthyosauria и Parvipelvia.