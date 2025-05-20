Realme и Aston Martin вскоре покажут смартфон GT 7 Dream Edition

Основное отличие Dream Edition — внешний вид, вдохновлённый гоночной эстетикой. Смартфон выполнен в зелёном цвете Aston Martin Green, корпус украшен двойным логотипом: фирменные "крылья скарабея" Aston Martin и символика Realme. Корпус — с матовой отделкой, чтобы избежать отпечатков пальцев.

© Пресс-служба realme

Процессор и производительность

Устройство получит чипсет MediaTek Dimensity 9400e — это ещё не анонсированный процессор, но по предварительным утечкам, он обеспечивает более 2,45 млн баллов в AnTuTu. Это рекордный показатель среди Android-устройств на данный момент, хотя конкретные тесты пока недоступны.

Аккумулятор и зарядка

GT 7 Dream Edition оснастят аккумулятором ёмкостью 7000 мАч, что выше среднего для современных смартфонов. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 120 Вт. По заявлениям компании, до 50% заряда можно получить за 15 минут. Также предусмотрена реверсивная зарядка — до 7,5 Вт, чтобы подзарядить, например, наушники.

Устройство использует систему охлаждения с графеновой подложкой — она снижает температуру до 6 градусов при нагрузке. В смартфоне применён чип управления питанием, который, как утверждается, увеличивает срок службы батареи в три раза и значительно снижает нагрев при зарядке.

Экран и игры

Устройство получит дисплей с яркостью до 6000 нит — это один из самых высоких показателей на рынке. Такой запас яркости пригодится при использовании смартфона на улице. Частота обновления экрана — 120 Гц. Также поддерживается режим GT Boost, который стабилизирует работу на частоте 120 кадров в секунду в играх, например, в Battlegrounds Mobile India (BGMI).

Realme и Aston Martin планируют выпускать по два устройства в год в течение срока партнёрства. Пока не ясно, будет ли Dream Edition продаваться ограниченным тиражом или станет частью массового релиза. Официальная премьера GT 7 Dream Edition состоится 27 мая во Франции. Вероятно, тогда же Realme и объявит стоимость смартфона.