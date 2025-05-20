Илон Маск заявляет, что Tesla уже восстанавливается

Investing.com — Знаменитый генеральный директор Tesla утверждает, что гигант электромобилей уже находится в режиме восстановления.

"Да, мы потеряли некоторые продажи... [но] показатели продаж на данный момент сильные", — сказал Илон Маск, который теперь совмещает роли главы Департамента эффективности правительства (DOGE), советника президента США Дональда Трампа и генерального директора нескольких крупных компаний, включая недавно нестабильного автопроизводителя.

Инвесторы, похоже, поверили его словам. Акции Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) выросли на 1% во время торгов во вторник во время его интервью на Катарском экономическом форуме.

В последние месяцы акции Tesla резко колебались, поскольку рынки пытаются решить, является ли Маск обязательством или активом. Компания достигла рекордных максимумов в начале этого года на фоне предположений, что новая администрация Трампа может направить федеральную поддержку на электромобили, и недавно вернула часть этих позиций благодаря оптимизму в отношении гуманоидного робота Optimus, запуск которого запланирован на конец 2025 или начало 2026 года.

Но энтузиазм угас так же быстро. По мере того как политические комментарии Маска становились все громче и противоречивее, многие либерально настроенные владельцы Tesla отшатнулись, продажи замедлились, и некоторые инвесторы задались вопросом, не сместился ли фокус Маска с производства автомобилей на наращивание влияния в Вашингтоне.

Продажи Tesla были особенно слабыми в Европе, где апрельские показатели продемонстрировали "очень значительное снижение", признал Маск.

"Европа — наш самый слабый рынок", — сказал он, объясняя спад "многими факторами", включая внешние шоки, такие как тарифы и общее снижение спроса на электромобили.

Тем не менее, Маск преуменьшил долгосрочный риск. "Ситуация уже изменилась... акции не торговались бы вблизи исторических максимумов, если бы это было не так", — сказал он, утверждая, что финансовые рынки уже учитывают в цене операционное восстановление.

Когда его спросили о приверженности компании на фоне растущих обязанностей в Вашингтоне, Маск отмел сомнения. "Да, в этом нет сомнений", — сказал он, подтверждая, что останется генеральным директором Tesla по крайней мере на следующие пять лет.

Он также отмахнулся от опасений по поводу его оспариваемого пакета вознаграждения в размере 56 миллиардов долларов, отвергнутого судьей штата Делавэр в начале этого года, заявив: "Активист, который косплеит судью в костюме на Хэллоуин... не влияет на мою приверженность Tesla". Вместо этого Маск сказал, что важно сохранять контроль: "Моя приверженность Tesla... заключается в достаточном контроле голосования, чтобы меня не могли попросить [уйти] активисты-инвесторы".

Помимо Tesla, другое предприятие Маска не испытывает проблем с взлетом... буквально. SpaceX теперь отвечает за подавляющее большинство глобальных космических запусков и управляет примерно 80% всех активных спутников благодаря своему созвездию Starlink.

Генеральный директор намекнул на возможное IPO Starlink, но выразил осторожность в отношении традиционного контроля со стороны инвесторов. "Возможно, Starlink когда-нибудь в будущем станет публичной компанией", — сказал он, одновременно выражая разочарование судебными исками акционеров, которые "притворяются, что представляют акционеров" и искажают корпоративные стимулы.

Маск приберег самые резкие слова для OpenAI, компании, которую он соосновал и теперь судится с ней.

"Это было бы как... вы финансировали некоммерческую организацию, чтобы помочь сохранить тропические леса Амазонки, но вместо этого... они стали неконтролируемой компанией, вырубающей лес", — сказал он.

Маск продолжал утверждать, что переход OpenAI от открытой некоммерческой организации к закрытой прибыльной машине нарушает первоначальную миссию и его первоначальные инвестиции в размере 50 миллионов долларов.

На данный момент Маск настаивает на том, что Tesla вернулась на правильный путь, даже если Европа остается слабым местом, а критики остаются громкими. Будут ли инвесторы продолжать верить в историю возвращения, может зависеть не столько от политики или продукта, сколько от того, сколько внимания генеральный директор может уделить компании, отвлекаясь на Вашингтон.

Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.