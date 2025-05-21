На дне озера Мичиган нашли затонувший 100 лет назад буксир

Водолаз-волонтер Исторического общества Висконсина Тим Пранк обнаружил обломки буксира JC Ames, затопленного в 1923 году недалеко от береговой линии озера Мичиган в Манитовоке.

© Российская Газета

Как сообщает Phys.org, первым на обломки корабля наткнулся местный рыбак Кристофер Тасс, ловивший рыбу на озере Мичиган. О находке он сообщил в историческое общество Висконсина, которое тут же организовало подводные раскопки.

На дно озеро опустился водолаз Тим Пранк, который обследовал обломки и произвел съемку. По снимкам удалось идентифицировать судно, которое имеет свою уникальную историю. По словам морского археолога Тамары Томсен и Висконсинского исторического общества, обломки судна JC Ames покоятся на дне у города Манитовок. Лежат они на небольшой глубине - около трех метров, у волнореза.

Исследователи изучили архивные материалы и выяснили, что судно JC Ames в 1881 году построила судостроительная компания Rand and Burger, базировавшаяся в Манитовоке. Это был буксир, предназначенный для перевозки леса. Причем он являлся одним из самых больших и мощных буксиров на всех Великих озерах, мощность его двигателя составляла 670 лошадиных сил.

Впоследствии буксир переоборудовали, что расширило его функционал. Помимо бревен судно могло также перевозить железнодорожные вагоны. Буксир прослужил около 40 лет, после чего заметно обветшал и износился. Учитывая его плохое техническое состояние, буксир затопили у побережья в 1923 году. В то время это было обычной практикой для "утилизации" списанных со службы судов.

Последние сто лет корабль был погребен в песке на дне озера. Однако минувшей зимой на озере Мичиган бушевали мощные штормы. Вероятно, они вымыли забытый буксир из песка, благодаря чему его и заметил рыбак.