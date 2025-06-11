Как фишки Windows 11 стоит позаимствовать у Linux Mint?

Windows уже давно значительно отстает от некоторых дистрибутивов Linux в плане современности функций и удобства. Портал makeuseof.com рассказал, какие фишки Linux Mint не помешало бы позаимствовать Windows 11.

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Настройка рабочего стола

Windows 11 запретила пользователям перемещать панель задач в любую сторону экрана. Ограничение можно обойти через редактирование реестра, но результат все равно не будет идеальным, т.к. все иконки в операционной системе размещаются по центру. На Linux Mint нет такой проблемы — панель задач можно оставить там, где удобно каждому, попутно разместив всяческие виджеты.

Да, Windows, на самом деле, не сильно отстает от Mint в плане параметров персонализации, а многие недостатки можно, при желании, исправить с помощью сторонних программ. Но от 40-летней операционной системы, прошедшей через бесчисленное множество редизайнов, разумно ожидать чего-то большего, не говоря уже о потере фишек, которые были доступны в предыдущих версиях Windows.

Точки восстановления Timeshift

В Linux Mint есть механизм системы восстановления под названием Timeshift. Он прост, доступен и гораздо более эргономичен, чем аналогичная утилита Windows, т.к. после создания изначальной точки он не клонирует диск целиком, а лишь записывает изменения, внесенные в систему. В итоге резервное копирование и проходит быстрее, и занимает меньше места на накопителе.

«Восстановление системы» на Windows тоже умеет периодически создавать копии по расписанию, но приложение спрятано где-то в глубинах «Панели управления», и даже не показывается в соответствующей секции на Windows 11. Timeshift дает пользователю больше контроля над тем, как создаются копии, и настроить систему нужно лишь один раз.

Менеджер программ с поддержкой Flatpak

Microsoft пытается объединить свою фрагментированную экосистему программ еще со времен Windows 8 — именно тогда появился магазин Microsoft Store. Но прогресс в этом деле не сильно сдвинулся с мертвой точки. В магазине и впрямь можно найти некоторые популярные, востребованные программы, но большую часть так или иначе придется загружать из сторонних источников в форме exe-файлов.

Для контраста, Linux Mint использует Flatpak, который объединяет традиционные пакеты установки и сторонние репозитории в один менеджер программ. Там можно найти практически каждое популярное приложение для операционной системы, и пользователю не придется беспокоиться о вирусах или вредоносных программах, выдающих себя за приложения. Помимо этого, сам по себе формат Flatpak — находка, которая пригодилась бы Windows благодаря своей безопасности и гибкости.

Менеджер драйверов

Установка драйверов на Windows — ночной кошмар для любого, у кого нет определенной степени технической экспертизы. Почти у каждого производителя железа есть свои утилиты для загрузки и обновления драйверов, но если пользователь не хочет ставить эти клиенты, то ему придется качать их вручную. На встроенный инструмент для загрузки драйверов на Windows просто нельзя положиться.

На Linux Mint же существует специальный менеджер драйверов, который берет данную задачу на себя. Отдельно стоит отметить, что менеджер также подсказывает пользователю, что делает каждый из загруженных драйверов и зачем он нужен — это помогает понять, что вообще происходит с системой.