В геноме человека обнаружили скрытую карту миграций

Международная группа ученых провела исследование генетической истории народов Сибири. Результаты помогли лучше понять их связь с коренными американцами, сообщают argumenti.ru.

В международном научном проекте GenomeAsia 100k участвуют представители Красноярского научного центра СО РАН. Ученые секвенировали геномы 1537 человек из 139 этнических групп. Образцы происходили из 27 стран Северной Евразии и популяций коренных народов Америки.

Особое внимание ученые уделили миграциям периода позднего плейстоцена. Тогда на Земле царил ледниковый период. Уровень моря был намного ниже, и вместо современного Берингова пролива образовался сухопутный переход. По нему и люди, и представители фауны перебирались из Азии в Северную Америку.

Результаты показали, что данный процесс сопровождался пространственной изоляцией первых американцев. Он привел к существенному снижению генетического и иммуногенетического разнообразия в популяциях Южной Америки.

Ранее у людей эпохи неолита нашли мутацию, защищающую от ВИЧ. По мнению ученых, она способствовала выживаемости людей в период активных миграций. Исследование показало, что эта мутация возникла у человека, жившего неподалеку от Черного моря около 7000 года до нашей эры. Затем ее распространенность резко возросла.