Мишустин призвал принять меры для привлечения молодежи в космическую отрасль

Космическая отрасль сейчас решает сложнейшие технологические задачи, для которых нужно привлекать молодых талантливых специалистов на предприятия. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на профильной стратегической сессии.

"Главный наш ресурс - это, конечно, люди, которым и предстоит воплощать реально все эти планы. В конечном итоге именно от их знаний, профессионализма, вовлеченности будет зависеть достижение поставленных целей. Космическая отрасль находится на пороге сложнейших научных и технологических задач. Для их решения потребуются высококлассные молодые специалисты. Нужно принять дополнительные меры, чтобы привлечь талантливых ребят на предприятия", - сказал он.

Премьер отметил, что сейчас в России ведется активная подготовка инженерных кадров. "Для этого мы строим и современную образовательную инфраструктуру по всей стране, создаем условия для обучения и исследовательской деятельности", - добавил он.