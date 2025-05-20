Названы смартфоны с лучшими камерами в 2025 году

Редакция портала «Палач» составила подборку из пяти флагманских смартфонов, которые могут похвастаться хорошими фотовозможностями.

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Открывает список Honor Magic7 Pro стоимостью от 76,3 тыс. руб. Он оснащается 50-мегапиксельной фронтальной камерой с ToF 3D-сенсором, а также основную камеру на 50, дополненную датчиками на 200 и 50 Мп. Среди прочих характеристик указано наличие LTPO OLED-экрана на 6,8 дюйма с разрешением 1.5K, чипа Snapdragon 8 Elite, кремний-углеродного аккумулятора на 5850 мАч с поддержкой проводной и беспроводной зарядок на 100 и 80 Вт соответственно, защита IP69, стереодинамики и NFC-модуль.

Следом идет Google Pixel 9 Pro XL. При цене от 81 тыс. руб. он может предложить селфи-камеру с разрешением 42 Мп, а также тройную тыльную камеру на 50 Мп, 48-мегапиксельный телеобъектив с пятикратным оптическим зумом и ультраширокоугольный объектив на 48 Мп. Он также оснащается LTPO OLED-экраном на 6,8 дюйма с разрешением QuadHD, фирменным чипом Tensor G4, батареей на 5060 мАч с поддержкой зарядки на 37 Вт, защитой IP68, стереодинамиками и NFC.

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Топ-3 замыкает Samsung Galaxy S25 Ultra с тыльными камерами на 200, 10, 50 и 50 Мп, селфи-камерой на 12 Мп, чипом Snapdragon 8 Elite for Galaxy, LTPO AMOLED 2X-дисплеем на 6,9 дюйма с разрешением 2K, аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой 45-ваттной зарядки. Среди прочих особенностей указывают комплектный стилус S-Pen, режим Samsung DeX, стереодинамики, защиту IP68, беспроводную зарядку и NFC. За эту модель в России просят в среднем от 85,8 тыс. руб.

В подборку также вошли iPhone 16 Pro и Xiaomi 15 Ultra, доступные по цене от 91,3 и 102,7 тыс. руб. соответственно.