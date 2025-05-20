Самый большой в мире айсберг начал распадаться на тысячи фрагментов

Спутник NASA зафиксировал, что крупнейший в мире айсберг A23a начал разрушаться на тысячи ледяных фрагментов. Он откололся от шельфового ледника в 1986 году, но сел на мель и оставался на месте почти четыре десятилетия, передает Livescience.com.

В январе 2023 года айсберг «вырвался на свободу», но в начале 2024 года снова застрял в океанском вихре. В январе 2024 года стало ясно, что он направляется к острову Южная Георгия, где вновь сел на мель.

С марта 2024 года площадь айсберга уменьшилась на 520 квадратных километров. Один из крупных отколовшихся кусков, A23c (130 кв. км), дрейфует на юг. Полный распад может занять месяцы или годы. Звание самого большого айсберга в мире A23a может потерять, так как его конкурент D15A уже на 31 кв. км больше.

Гигантский айсберг угрожает планете потопом

Как отмечается, таяние айсберга может повлиять на экосистему Южной Георгии, где обитают тюлени и более двух миллионов пингвинов. Однако ученые считают, что айсберг находится достаточно далеко от берега (около 100 км), чтобы не причинить серьезного вреда. Кроме того, распадающийся айсберг может способствовать обогащению воды питательными веществами, поддерживая морскую жизнь.

Ранее сообщалось, что от Антарктиды откололся айсберг площадью в 510 квадратных километров — это примерно соответствует размеру Воронежа. При этом под его поверхностью обнаружили уникальную экосистему.