Ученые надеются обнаружить признаки древних организмов на Марсе

Марсоход NASA Perseverance начал исследование нового региона, который крайне интересует ученых, — «Крокодиллен» (Krokodillen). Как сообщает Phys.org, ранее там обнаружили глину, для образования которой требуется жидкая вода — в ней могли остаться следы древней марсианской жизни.

Территория получила название в честь горного хребта на норвежском острове Принс-Карлс-Форланд. Она представляет собой плато площадью около 30 гектаров со скалистыми выступами и расположена вниз по склону к юго-западу от холма Ведьмин Орешник. На последнем марсоход провел пять месяцев, устроив для ученых «вихрь» из геологических открытий.

Ранее поверхностное исследование «Крокодиллена» показало наличие там глины. Изучение этой породы может дать важные подсказки об окружающей среде и возможной обитаемости раннего Марса. Если существование глинистых пород в этом участке подтвердится, то ученые смогут укрепиться в идее, что в далеком прошлом на планете было огромное количество жидкой воды.

«Если мы найдем здесь биосигнатуру, она, скорее всего, будет из совершенно другой и гораздо более ранней эпохи эволюции Марса, чем та, которую мы нашли в прошлом году в кратере с водопадом "Чеява"», — сказал заместитель научный сотрудник проекта Perseverance Кен Фарли.

Первые данные со спутников свидетельствуют о том, что внешние края «Крокодиллена» могут иметь области, богатые оливином и карбонатом. И если первый формируется из магмы, то карбонаты на Земле образуются в ходе реакции между горной породой и растворенным в воде углекислым газом. Земные карбонатные минералы являются отличными «хранителями» древней микробной жизни и маркерами состояния климата в древние времена.

Прибытие марсохода на «Крокодиллен» сопровождается и новой стратегией отбора проб. Она позволит выбрасывать ранее отобранные и не запечатанные в пробирках образцы. Конечно, если ученым удастся найти новый, более интересный с точки зрения геологии.

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На данный момент Perseverance запечатал два образца реголита, три контрольных и один атмосферный образец. Он также собрал 26 кернов горных пород и запечатал 25 из них. Единственный незапечатанный образец марсохода — керн горных пород, который команда назвала «Остров Белла». Если научная группа решит, что новый образец должен занять его место, марсоходу придется извлечь трубку из контейнера и освободить ее.