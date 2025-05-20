Химики расшифровали спектры космического излучения с помощью ИИ

Специалисты Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова использовали технологии искусственного интеллекта (ИИ) для расшифровки инфракрасных спектров полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) - распространенных в космосе молекул, встречающихся в атмосферах планет и пылевых облаках.

Об этом сообщила пресс-служба вуза.

"Химики МГУ с помощью искусственного интеллекта научились предсказывать спектры сложных органических молекул (ПАУ - прим. ТАСС), которые встречаются как в дыме костра, так и в далеком межзвездном пространстве. Исследование демонстрирует, как методы ИИ помогают в экологических исследованиях на Земле и в разгадке химических тайн Вселенной", - говорится в сообщении.

Согласно одной из гипотез, полициклические ароматические углеводороды могли участвовать в синтезе РНК в "первичном бульоне" ранней Земли, став основой для зарождения жизни. Они содержат два и более конденсированных бензольных кольца. Сегодня ученые исследуют ПАУ в основном с помощью ИК-спектроскопии. Однако интерпретация спектров остается сложной задачей, так как экспериментальных данных пока немного, а теоретические расчеты требуют больших временных затрат.

"В новом исследовании, выполненном химиками МГУ, предложен инновационный подход на основе методов машинного обучения для предсказания ИК-спектров ПАУ. Особенностью работы было особое внимание к кодированию структуры молекулы, чтобы учесть и ее заряд", - уточнили в МГУ, добавив, что ученые впервые предсказали спектры одновременно и заряженных, и нейтральных молекул.

Результаты работы помогут уточнить моделирование спектров смесей ПАУ. В свою очередь, это позволит усовершенствовать анализ состава межзвездной среды и атмосфер планет, считает соавтор работы, младший научный сотрудник кафедры лазерной химии химического факультета МГУ Александр Закускин, чьи слова приводятся в сообщении.

Выводы исследователей опубликованы в журнале Journal of Chemical Information and Modeling.