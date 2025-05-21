Мишустин призвал ускорить создание российской орбитальной станции

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости ускорения строительства полностью отечественной орбитальной станции.

По его словам, она станет универсальной платформой для научных исследований и испытания новых технологий, передает ТАСС.

«Прорывные инициативы станут основой для промышленного роста на десятилетия. Их запуск запланирован на следующий год после утверждения президентом», — заявил премьер.

По словам Мишустина, сейчас завершается корректировка стратегических планов совместно с «Роскосмосом».

Премьер заявил, что в обновленный нацпроект войдут фундаментальные исследования космических объектов, пилотируемые полеты, а также массовое производство спутников для многоспутниковых группировок.

Новые программы, включая строительство станции, начнут реализовываться в 2026 году.

В январе генеральный конструктор России по пилотируемым космическим системам и комплексам, генконструктор РКК «Энергия», академик РАН Владимир Соловьев сообщил, что запуск первого модуля российской орбитальной станции запланирован на декабрь 2027 года.

В «Роскосмосе» сообщали, что станция призвана стать базой отечественной пилотируемой космонавтики после того, как Международная космическая станция завершит свою работу. Ядром станции станет узловой модуль с шестью стыковочными портами, к которым присоединяются другие модули. Каждый из них можно будет заменить, чтобы продлить срок службы.

Российская орбитальная станция будет летать по полярной орбите с наклонением до 97 градусов, что даст обзор всей земной поверхности, в том числе Северного морского пути.