Владельцы Google Pixel 6a жалуются на самовозгорание смартфонов

Некоторые владельцы Google Pixel 6a начали сообщать о случаях самовозгорания смартфонов при зарядке, что вызвало тревогу в пользовательском сообществе. Об этом сообщает портал PhoneArena.

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По данным многочисленных сообщений в сети, инциденты происходят при использовании сторонних зарядных устройств. Поскольку Pixel 6a поставляется без комплектной зарядки, многие покупали сторонние устройства вместо блока от Google.

«Мой Pixel 6a загорелся посреди ночи. Он заряжался на моей тумбочке. К счастью, я довольно чутко сплю и проснулся, когда почувствовал повалившийся из аккумулятора дым. Примерно через две секунды на моей тумбочке вспыхнул пожар. Я ударился коленом, когда вскочил с кровати. К счастью, я смог потушить огонь, а затем выбросил все еще дымящийся телефон в унитаз, пока огонь не распространился. Мы с женой изрядно потрясены этим», — заявил пострадавший на форуме Reddit.

Примечательно, что на протяжении более двух лет с выхода устройства подобных происшествий не фиксировалось, однако с конца 2024 года случаи выхода из строя аккумуляторов участились. Это привлекло внимание профильных изданий, включая Android Authority, которое отметило, что проблемы с аккумуляторами в серии Pixel A могут иметь системный характер.

Ранее Google уже сталкивалась с подобными сложностями. Так, смартфоны Pixel 4a испытывали проблемы с перегревом аккумулятора, что привело к их отзыву в Австралии, тогда как владельцы Pixel 7a жаловались на деформацию и вздутие батареи.

На данный момент Google официально не прокомментировала ситуацию.