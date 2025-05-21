Ученые установили возраст родительского тела метеорита Озерки

Международная группа астрономов установила петрологию метеорита Озерки (Ozerki), который упал на территории Липецкой области 21 июня 2018 года. Ученые оценили историю ударных событий этого хондрита и температуру, при которой происходила деформация, и выяснили, что родительское тело метеорита сформировалось в первые 100 млн лет истории Солнечной системы. Исследование опубликовано в журнале Meteoritics and Planetary Science, сообщила пресс-служба Уральского федерального университета.

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Метеорит Озерки упал на территории Липецкой области 21 июня 2018 года. Согласно видеозаписям, сделанным в различных регионах страны, космическое тело начало разрушаться еще в атмосфере — наблюдался полет яркого болида с характерным шлейфом. Траекторию движения и предполагаемое место падения удалось точно определить благодаря вычислениям специалистов болидной наблюдательной сети, организованной в России и Финляндии. Поисковая группа Уральского федерального университета под руководством Виктора Гроховского и Александра Пастуховича обнаружила первые фрагменты 25 июня. Всего 25–26 июня обнаружили первые пять образцов общим весом около 1,2 кг. За все время в зоне поисков найдено более 100 фрагментов общим весом более 10 кг.

Метеорит Озерки — обыкновенный хондрит (L6, S4/5, W0). Хондриты составляют около 77% всех зарегистрированных метеоритов. Обыкновенные хондриты считаются строительным материалом планет земной группы. Они сохраняют в себе важные свидетельства ранней истории Солнечной системы: как о термическом нагреве, вызванном распадом короткоживущих радионуклидов, так и об интенсивных ударных процессах.

«Параметры деформации, угловых смещений и относительная температура пластической деформации свидетельствуют о том, что родительское тело метеорита, вероятно, уже утратило свою исходную аккреционную текстуру, полностью разрушенную последующим ударом. Это означает, что деформация происходила при сохранении остаточного тепла, то есть тело все еще оставалось термически активным на момент удара. Мы полагаем, что это ударное событие и связанная с ним структура материала сформировались в первые 100 млн лет истории Солнечной системы», — рассказала соавтор исследования, адъюнкт-профессор Университета Хельсинки, старший научный сотрудник лаборатории Extra terra consortium Уральского федерального университета Мария Грицевич.

Помимо определения даты формирования метеорита Озерки, данные, полученные учеными, создают основу для реконструкции истории деформации других внеземных тел и станут важным шагом в понимании эволюции Солнечной системы.

Исследователи изучили образцы с помощью рентгеновской компьютерной томографии и сканирующей электронной микроскопии (дифракция обратного рассеяния электронов). Первый метод позволил в 3D-формате проанализировать распределение металлов, сульфидов и хондр, выявить особенности деформации метеорита при ударе и процессы формирования горной породы при сверхскоростных столкновениях. Второй (2D) метод также дал возможность оценить изменения текстуры материала и определить параметры и условия деформации (температура, давление, скорость деформации, содержание воды).

«К примеру, сульфиды в метеорите Озерки представлены микрокристаллами с выраженной пористой текстурой. Анализ показал, что эти микрокристаллы не деформированы, их расположение хаотично, а отдельные зерна сходятся в тройных стыках под углом около 120°. Мы предполагаем, что во время ударного события сульфидные зерна частично расплавились, в результате чего расплав выровнялся по фолиационной ткани и проник в соседнюю силикатную матрицу. За этим последовал этап охлаждения и перекристаллизации, сопровождавшийся выделением сернистого газа, что и сформировало пористую структуру. Поскольку такие текстурные изменения чувствительны к температуре, их можно использовать в качестве ориентировочного “термометра” для оценки температурных условий. Дополнительно слабая степень восстановления микроструктуры кристаллов в металле и оливине, наряду с другими признаками, указывает на уровень температуры, достигнутый после удара», — пояснила Мария Грицевич.

Как полагают исследователи, и металлические, и сульфидные зерна метеорита Озерки сформировались в результате одного и того же ударного события.