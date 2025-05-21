На Марсе нашли еще одно подтверждение, что там была вода

На Марсе нашли глину — еще одно подтверждение, что там была вода
Марсоход Perseverance прибыл в новую область, которую команда миссии назвала Крокодиллен в честь хребта на Земле Принца Карла в Шпицбергене. Это место давно наметили для изучения, потому что оно представляет собой важную границу между древнейшими породами кратера Езеро и равнинами за его пределами.
Предварительное исследование области выявило наличие глинистых минералов в древних породах. Поскольку глина образуется только в присутствии жидкой воды, это дает важные подсказки об условиях и потенциальной обитаемости Марса в прошлом. Обнаружение глин в других частях Крокодиллена укрепит гипотезу о том, что в далеком прошлом, еще до образования кратера Езеро в результате удара астероида, на Марсе было много жидкой воды. Кроме того, на Земле глинистые минералы известны своей способностью сохранять органические соединения — строительные блоки жизни.
«Если мы найдем здесь потенциальные биосигнатуры, они, скорее всего, будут относиться к совершенно другой и гораздо более ранней эпохе эволюции Марса, чем те, что мы обнаружили в прошлом году в кратере у водопада Чеява. Породы Крокодиллена образовались до появления кратера Езеро, в самый ранний геологический период Марса — Нойский, и являются одними из старейших на планете», — рассказал геохимик Кен Фарли из Калифорнийского технологического института, участник научной команды Perseverance.
Данные с орбитальных аппаратов также указывают, что на внешних границах Крокодиллена могут быть участки, богатые оливином и карбонатами. Оливин образуется из магмы, а карбонатные минералы на Земле обычно возникают в результате реакции между породой и растворенным углекислым газом в жидкой воде. Карбонаты отлично сохраняют окаменелые следы древней микробной жизни и информацию о климате прошлого.
Прибытие в Крокодиллен совпало с изменением стратегии отбора проб: теперь некоторые образцы керна не будут закупоривать.
«У нас осталось семь пустых пробирок и много неизведанных территорий, поэтому мы пока оставим несколько пробирок незапечатанными. Это дает нам максимальную гибкость в сборе разнообразных и ценных образцов», — объяснила исполняющая обязанности научного руководителя миссии Кэти Стэк Морган из Лаборатории реактивного движения НАСА.
Иными словами, если марсоход найдет что-то более интересное, он попросту вытряхнет предыдущий образец из незапечатанной пробирки.
Прежде чем принимать столь радикальное решение, убедились, может ли незапечатанная пробирка снизить качество образца.
«Среда внутри марсохода соответствует строгим стандартам чистоты при сборке. Пробирка также расположена в хранилище так, что риск попадания посторонних материалов при движении или отборе проб крайне низок», — заверила Стэк Морган.