На Марсе нашли еще одно подтверждение, что там была вода

Марсоход Perseverance прибыл в новую область, которую команда миссии назвала Крокодиллен в честь хребта на Земле Принца Карла в Шпицбергене. Это место давно наметили для изучения, потому что оно представляет собой важную границу между древнейшими породами кратера Езеро и равнинами за его пределами.

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Предварительное исследование области выявило наличие глинистых минералов в древних породах. Поскольку глина образуется только в присутствии жидкой воды, это дает важные подсказки об условиях и потенциальной обитаемости Марса в прошлом. Обнаружение глин в других частях Крокодиллена укрепит гипотезу о том, что в далеком прошлом, еще до образования кратера Езеро в результате удара астероида, на Марсе было много жидкой воды. Кроме того, на Земле глинистые минералы известны своей способностью сохранять органические соединения — строительные блоки жизни.

«Если мы найдем здесь потенциальные биосигнатуры, они, скорее всего, будут относиться к совершенно другой и гораздо более ранней эпохе эволюции Марса, чем те, что мы обнаружили в прошлом году в кратере у водопада Чеява. Породы Крокодиллена образовались до появления кратера Езеро, в самый ранний геологический период Марса — Нойский, и являются одними из старейших на планете», — рассказал геохимик Кен Фарли из Калифорнийского технологического института, участник научной команды Perseverance.

Данные с орбитальных аппаратов также указывают, что на внешних границах Крокодиллена могут быть участки, богатые оливином и карбонатами. Оливин образуется из магмы, а карбонатные минералы на Земле обычно возникают в результате реакции между породой и растворенным углекислым газом в жидкой воде. Карбонаты отлично сохраняют окаменелые следы древней микробной жизни и информацию о климате прошлого.

Прибытие в Крокодиллен совпало с изменением стратегии отбора проб: теперь некоторые образцы керна не будут закупоривать.

«У нас осталось семь пустых пробирок и много неизведанных территорий, поэтому мы пока оставим несколько пробирок незапечатанными. Это дает нам максимальную гибкость в сборе разнообразных и ценных образцов», — объяснила исполняющая обязанности научного руководителя миссии Кэти Стэк Морган из Лаборатории реактивного движения НАСА.

Иными словами, если марсоход найдет что-то более интересное, он попросту вытряхнет предыдущий образец из незапечатанной пробирки.

Прежде чем принимать столь радикальное решение, убедились, может ли незапечатанная пробирка снизить качество образца.