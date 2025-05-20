Крупнейший в мире айсберг начал распадаться на тысячи осколков

Самый крупный в мире айсберг A23a постепенно разрушается. В настоящее время глыба находится у антарктического острова Южная Георгия.

Спутники сделали новые фотографии айсберга 3 мая. На них видно, что он распадается на тысячи фрагментов. Однако пройдут месяцы и даже годы, прежде чем он окончательно исчезнет.

В настоящее время площадь A23a составляет 3100 квадратных километров. Он отделился от шельфового ледника Фильхнера-Ронне еще в 1986 году. Но его нижняя часть зацепилась за морское дно, и больше 30 лет айсберг провел на мели.

В январе 2023 года глыба, наконец, начала удаляться от Антарктиды. В начале 2024 года она попала в новую ловушку большой океанский водоворот. В течение нескольких месяцев айсберг вращался на одном месте. В декабре 2024 года ему удалось вырваться на свободу и возобновить движение на север через пролив Дрейка. Этот регион также известен как «кладбище айсбергов, поскольку ледяные глыбы разрушаются под воздействием тепла и волн.

Ученые отметили, что крупнейший айсберг движется прямо на остров Южная Георгия. Они опасались, что глыба может нанести урон местным экосистемам. Но волнения оказались напрасными. К марту «мегаберг остановился, сев на мель в 100 км от юго-западного побережья острова.

По словам исследователей, эта ловушка может стать для него последней. Спутниковые снимки показали, что края айсберга, особенно с северной стороны, начали разрушаться. В окружающих его водах дрейфуют тысячи ледяных обломков. Многие из них достигают километра в поперечнике и представляют опасность для судов.

С марта площадь айсберга сократилась на 520 квадратных километров. Вскоре он может утратить статус крупнейшего в мире на данный момент он всего на 31 км2 больше следующего по величине айсберга D15A, сообщает Live Science.

Ранее сообщалось, что в Антарктиде образовался новый айсберг. Его длина достигает 30 км. Айсберг откололся от шельфового ледника Георга VI. Ученые наблюдают за ним с помощью спутниковых снимков.