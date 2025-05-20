В Windows появятся профессиональные настройки

Специалисты Microsoft добавят в Windows расширенные настройки. На это обратило внимание издание BleepingComputer.

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Представители компании объявили об этом на конференции разработчиков Build 2025. В будущих обновлениях операционная система (ОС) получит новый раздел «Расширенные настройки» (Advanced Settings) в основных настройках. С его помощью можно будет отрегулировать определенные параметры, ранее доступные только через специальные команды.

В Microsoft заметили, что новые настройки пригодятся для продвинутых пользователей и профессионалов — разработчиков, программистов, инженеров. Так, новая функция позволит включить постоянное отображение расширений файлов, скрытых системных документов, полного пути к файлам в строке состояния.

В меню «Пуск» можно настроить отображение опции быстрого переключения между пользователями. ОС также сможет показывать продвинутую информацию о подключенных дисках. Также в ОС появится новый раздел для пользователей инструментов разработки Git.

В конце мая китайская корпорация Huawei представила свой первый персональный компьютер без операционной системы Windows. Девайс MateBook Pro стал доступен на ОС HarmonyOS 5. Huawei лишилась возможность закупать ОС Windows из-за американских санкций.