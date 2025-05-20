Предложена революционная теория происхождения темной материи

Ученые из Дартмутского колледжа (США) предложили революционную теорию происхождения темной материи — загадочного вещества, составляющего около 85% массы Вселенной.

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Их исследование, опубликованное в Physical Review Letters, утверждает, что темная материя могла образоваться из безмассовых частиц, которые в ранней Вселенной столкнулись, замедлились и стали тяжелыми — подобно пару, конденсирующемуся в воду.

В чем заключается новая гипотеза

Темная материя, невидимая и не взаимодействующая со светом, составляет около 27% массы и энергии Вселенной в модели LCDM, тогда как обычная материя — лишь 5%. Профессор Роберт Колдуэлл и студент Гуанмин Лян предположили, что после Большого взрыва — 13,7 миллиарда лет назад — Вселенная была заполнена быстрыми, почти безмассовыми частицами, похожими на фотоны (частицы света). Эти частицы, двигаясь со скоростью света, начали «спариваться» из-за противоположных спинов — как магниты с разными полюсами. При охлаждении Вселенной дисбаланс спинов вызвал резкое падение их энергии, превратив их в холодные, тяжелые частицы — темную материю.

«Темная материя начинала как почти безмассовые, очень быстрые частицы, почти как свет», — говорит Колдуэлл. — «Это совершенно противоположно тому, что мы считаем темной материей — холодными сгустками, придающими галактикам массу».

Уникальность теории в том, что она предсказывает специфический след в CMB — излучении, оставшемся от Большого взрыва, которое заполняет Вселенную. Этот след могут обнаружить и доказать в обсерваториях, таких как Simons Observatory (Чили) и CMB Stage 4 (Антарктида). Если следы этих холодных частиц найдут, это подтвердит теорию и станет прорывом в физике и космологии.

Почему это важно

Теория объясняет, как темная материя могла возникнуть из легких частиц, решая загадку перехода от высокой энергии ранней Вселенной к сегодняшним массивным структурам. Она вдохновлена физикой сверхпроводников, где электроны образуют «куперовские пары», позволяющие току течь без сопротивления.

«Мы искали в сверхпроводимости подсказки — может ли такое взаимодействие резко снизить энергию», — поясняет Колдуэлл. — «Куперовские пары доказывают, что такой механизм существует».

Этот процесс объясняет снижение плотности энергии Вселенной после Большого взрыва и рост плотности массы, формирующей галактики.