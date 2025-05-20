Новое исследование: планеты TRAPPIST-1 могут плавать в воде

Система из семи планет TRAPPIST-1, расположенная примерно в 40 световых лет от Земли, может быть окружена водой. Об этом сообщает www.sciencealert.com со ссылкой на новое исследование ученых.

В феврале 2017 года исследователи объявили об открытии нескольких экзопланет, вращающихся вокруг красного карлика TRAPPIST-1, и с тех пор астрономы внимательно наблюдают за этой системой в поисках потенциальных признаков жизни.

Ученые используют данные телескопа Джеймса Уэбба (JWST), чтобы оценить содержание воды и вулканическую активность планет. Наблюдения исключают плотную атмосферу из углекислого газа, но не исключают наличие водяного пара.

Теоретическая модель показывает, что скорость выделения воды на этих планетах может варьироваться в 0,03–8 раз относительно Земли. Мантии планет могут быть сухими, но содержать до 1% воды по массе. Эти результаты подтверждают наличие воды в системе, но ее пригодность для жизни остается под вопросом. Наблюдения Уэбба продолжаются для более детального изучения.

Ранее портал Sciencealert.com сообщил, что в галактике Млечный Путь ученые обнаружили объект, который напоминает идеальный шар. Он появился из расширяющегося вещества, выброшенного при взрыве звезды. Однако вопрос о том, почему он образовался, остается открытым.