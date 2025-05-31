Могут ли стволовые клетки продлить жизнь

Идея бессмертия всегда манила человечество — от мифов о живой воде до современных исследований в области геронтологии. Сегодня на передовой этой науки — стволовые клетки.

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О них говорят как о «молекулярном золоте» медицины будущего: они обещают восстанавливать ткани, лечить тяжелые болезни и даже замедлять старение. Но насколько реальны эти ожидания? В этом вопросе в беседе с «‎Рамблером» помогла разобраться врач интегративной медицины Екатерина Макарова.

Работа со стволовыми клетками — это не фантастика, а высокотехнологичная реальность. Уже сейчас они применяются в клинической практике, а в будущем могут стать основой активного долголетия Екатерина Макарова Дерматовенеролог, уролог, врач интегративной медицины

Что такое стволовые клетки и чем они уникальны?

Стволовые клетки — это незрелые, недифференцированные клетки, которые обладают двумя ключевыми свойствами:

способностью к самоподдерживающемуся делению, потенциалом превращаться в специализированные клетки различных тканей.

Именно эти качества делают их незаменимыми в регенеративной медицине. В организме человека есть несколько типов стволовых клеток:

эмбриональные (ESC) — могут превращаться в любые клетки организма (плюрипотентны),

— могут превращаться в любые клетки организма (плюрипотентны), взрослые (somatic stem cells) — присутствуют в тканях взрослого организма (например, в костном мозге, жировой ткани) и имеют ограниченный потенциал,

— присутствуют в тканях взрослого организма (например, в костном мозге, жировой ткани) и имеют ограниченный потенциал, индуцированные плюрипотентные (iPSC) — перепрограммированные клетки кожи или крови, возвращенные в состояние плюрипотентности.

Наибольший терапевтический интерес вызывают мезенхимальные стволовые клетки (МСК) — они способны не только превращаться в клетки костей, хрящей и сосудов, но и выделяют противовоспалительные и восстанавливающие факторы.

Почему мы стареем: научное объяснение

Клеточное старение — результат накопления повреждений: ДНК-мутирования, износа митохондрий, укорочения теломер. Сенесцентные (постаревшие) клетки теряют способность делиться, но продолжают выделять провоспалительные сигналы — так называемый SASP-фенотип (Senescence-Associated Secretory Phenotype), способствующий системному воспалению и ускоренному старению других клеток.

Можно ли замедлить процесс старения

Стареющий организм теряет способность к регенерации, в том числе из-за истощения пула собственных стволовых клеток и нарушения их сигнальных путей Екатерина Макарова Дерматовенеролог, уролог, врач интегративной медицины

Как введение стволовых клеток повернуть время вспять?

1. Нейродегенеративные заболевания

Наиболее активно клеточная терапия изучается при болезни Паркинсона, Альцгеймера, рассеянном склерозе и последствиях инсульта. Эксперименты на животных моделях показывают, что трансплантация МСК способствует снижению воспаления, выработке нейротрофических факторов и даже частичному восстановлению поврежденных нейрональных связей.

2. Иммунное омоложение

Тимус, ответственный за «созревание» T-клеток, начинает угасать уже после 20 лет. Ученые из Стэнфорда работают над введением МСК для восстановления структуры тимуса и нормализации иммунного ответа у пожилых пациентов.

В одном исследовании группа мужчин 50–65 лет проходила гормонально-иммуностимулирующую терапию, в том числе с участием факторов роста. В среднем их биологический возраст снизился на 2,5 года по метилированию ДНК.

3. Кардиология и диабет

МСК используют для восстановления тканей после инфарктов и при ишемической болезни сердца. В ряде исследований отмечалось улучшение насосной функции левого желудочка и снижение воспаления. А в лабораторных условиях ученым уже удается превращать стволовые клетки в инсулин-продуцирующие бета-клетки поджелудочной железы.

А можно просто ввести клетки и помолодеть?

Не все так просто. Стволовые клетки не волшебная панацея, и их поведение зависит от среды, куда они попадают. В стареющем организме с высоким уровнем воспаления, нарушенной регуляцией цитокинов и эпигенетическими сбоями стволовая клетка может не прижиться или даже повести себя непредсказуемо.

Нам нужно не просто ввести клетки, а создать условия для их правильной работы. Это целая наука: включаются гены, активируются сигнальные пути, и все это должно быть точно синхронизировано Екатерина Макарова Дерматовенеролог, уролог, врач интегративной медицины

Кроме того, остаются риски:

онкогенность — бесконтрольное деление может привести к опухолевой трансформации;

иммунный ответ — даже аутологичные (собственные) клетки могут быть отвергнуты, если изменены в лаборатории;

высокая стоимость и сложность производства.

Будущее клеточной медицины: что нас ждет?

Современная геронтология уже сместила фокус с продления жизни к увеличению продолжительности здорового периода — healthspan. В этом направлении стволовые клетки — один из самых перспективных инструментов. На горизонте:

Редактирование генов в стволовых клетках (CRISPR-Cas9),

Программирование митохондрий,

Биоинженерия тканей,

Персонализированные клеточные банки.

Возможно, уже через 10–15 лет мы будем проходить клеточную терапию так же рутинно, как сейчас делаем чекап. Главное — идти не за иллюзией вечной молодости, а за возможностью жить долго, полноценно и без болезней.

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