Microsoft выпустила экстренное обновление Windows

Microsoft выпустила экстренное обновление KB5061768 для Windows 10 22H2, устраняющее критический сбой, отправлявший компьютеры в режим восстановления с запросом ключа BitLocker. Об этом сообщает портал «Хабр».

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Компания оперативно реализовала исправление, которое уже доступно через каталог «Центра обновления Microsoft». Обновление представлено в виде сборок 19044.5853 для Windows 10 21H2 и 19045.5853 для Windows 10 22H2.

Ранее Microsoft подтвердила, что майское накопительное обновление безопасности KB5058379 вызвало у ряда пользователей неожиданную загрузку системы в Recovery и запрос ключа BitLocker из-за параметров Intel TXT в BIOS/UEFI. В технической документации компания тогда заявила, что осведомлена о проблеме и работает над ее устранением.

Обновление KB5058379, вышедшее в середине мая в рамках очередного цикла патчей, затронуло корпоративных пользователей, особенно компании с устройствами ПК Dell, HP и Lenovo, использующие SCCM или WSUS для управления обновлениями. После установки обновления некоторые устройства столкнулись с автоматическим переходом в режим восстановления и требованием ввода ключа BitLocker.