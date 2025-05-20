Эксперты оценили риск геомагнитных возмущений на Земле

Во вторник, 20 мая, вероятность магнитной бури на Земле достигает 26%. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на данные Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Магнитные бури являются колебаниями магнитного поля Земли, которые вызваны солнечными вспышками. Они длятся от нескольких часов до дней.

Как отмечается, магнитосфера в настоящее время преимущественно спокойна, Кр-индекс находится на уровне двух-трех единиц. На Солнце произошли три слабые вспышки класса C.

В среду, 21 мая, прогноз ИКИ РАН также обещает спокойное состояние магнитосферы, Кр-индекс — 2-3. Вероятность геомагнитных возмущений — 35%, магнитных бурь — 26%. Сильная магнитная буря прогнозируется 28 мая, ее сила составит пять баллов. Возможны головные боли, перепады настроения и депрессия, предупреждает лаборатория.

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По словам инженера лаборатории теоретической и прикладной нанотехнологии Государственного университета просвещения Романа Кучерова, прямое влияние магнитных бурь на человека не доказано, основное влияние оказывают стресс, недосып и перепады давления. Большинство людей не замечают магнитных бурь, подчеркнул он. Сообщается, что в 2025 году ожидается до 50 магнитных бурь, что связано с высокой солнечной активностью.