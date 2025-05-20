Telegram выписали два новых штрафа в России

Суд выписал мессенджеру Telegram два новых штрафа.

Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

Мессенджер признали виновным в нарушении российского законодательства в области личных данных (статья 13.11 Кодекса об административных правонарушениях). За это Telegram оштрафовали на два миллиона рублей.

Кроме того, компанию обязали выплатить 800 тысяч рублей за неисполнение обязанностей организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями (статья 13.39 Кодекса об административных правонарушениях).