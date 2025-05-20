Во Вьетнаме найдены уникальные древние лодки

Уникальное археологическое открытие потрясло научное сообщество: в северной провинции Бакнинь, Вьетнам, обнаружены две древние деревянные лодки с беспрецедентной двухкорпусной конструкцией, не имеющей аналогов в мире. Суда нашли под рыбным прудом в селе Туантхань, всего в 800 метрах от исторической цитадели Луй Лау — важного торгового центра древнего Вьетнам. Об находке сообщил Вьетнамский институт археологии.

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Первым лодки обнаружил местный житель Нгуен Ван Чиен, во время работ по расчистке пруда. Осознав ценность находки, власти организовали экстренные раскопки, которые в марте 2025 года провели специалисты Вьетнамского института археологии и департамент культуры.

Хотя сначала предполагали, что это простые долбленые каноэ, раскопки выявили куда более сложное устройство: два параллельных корпуса, соединенные прочной носовой балкой. Один корпус достигает 15 метров в длину и 2,1 м в ширину, второй — 14 метров и 1,6 м соответственно, расстояние между ними — около 1,8 м. Каждый корпус делится на шесть отсеков различной глубины — до 1,5 м, что свидетельствует о высокой сложности древнего судостроения.

Внутри отсеков археологи обнаружили слои песка, ила и органических остатков, включая семена фруктов, что может рассказать о перевозимом грузе, торговых маршрутах и экономике региона.

По словам доктора Триеу, возглавляющего исследование, эти суда являются «убедительным доказательством торговой активности вдоль реки Дау».

Пока ученые расходятся в датировке. По конструкции — с деревянными гвоздями и дощатыми соединениями — лодки могли принадлежать к эпохе династий Ли и Чан (XI–XIV века). Однако другие исследователи указывают на возможную принадлежность к периоду китайской династии Хань (111 г. до н.э. – III век н.э.). Решающее слово сейчас осталось за радиоуглеродным анализом.

Следы ожогов на досках могут указывать на повреждение огнем или даже ритуальное сожжение. Подобные элементы придают открытию еще большую археологическую ценность. Находка была сделана в регионе, известном и другими выдающимися артефактами, такими как формы для бронзовых барабанов.

«Огромные размеры и инновационный дизайн этих судов могут свидетельствовать, что Луй Лау был не только торговым центром, но и судостроительной базой», — заявили исследователи.

Археологи рассчитывают, что анализ содержимого отсеков прольет свет на торговые связи дельты Красной реки и участие Вьетнама в древней мировой торговле.

Из-за хрупкости древесины, веками находившейся в воде, сейчас применяются экстренные меры по ее сохранению. Раскопки временно законсервированы: лодки укрыты землей и брезентом. Разрабатываются планы по долгосрочной консервации и возможной музеефикации.

Глава провинции Вуонг Куок Туан подчеркнул: «Необходимо продолжать исследования и привлекать общественное внимание к защите этого важнейшего культурного наследия».

Это открытие уже называют одним из крупнейших археологических событий в истории Вьетнама. Уникальная конструкция и связь с древним торговым центром могут изменить представление об исторических торговых маршрутах и морских технологиях Юго-Восточной Азии.