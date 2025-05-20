В Индии создали натрий-ионный аккумулятор с быстрой зарядкой

Ученые индийского Центра передовых научных исследований имени Джавахарлала Неру разработали натрий-ионный аккумулятор с функцией сверхбыстрой зарядки. Об этом сообщает Indo-Asian News Service (IANS), партнер сети TV BRICS.

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Отмечается, что обычно батареи подобного типа имеют недостаток в виде долгого восполнения энергии и короткого срока службы.

Согласно сообщению, в основе разработки находится натриевый суперионный проводник – особый тип твердого материала, через который очень хорошо проходят ионы натрия. Это позволяет за 6 минут заряжать до 80 процентов батарею, которая выдерживает более 3 тыс. циклов зарядки.

Таким образом, ученым удалось создать новый материал для анода (который отдает электроны), частицы в котором уменьшены до наноразмеров и покрыты тонким углеродным слоем. Благодаря этому улучшению ионы движутся быстрее и медленнее повреждают устройство.

Подчеркивается, что эта технология поможет стране стать более самодостаточной в вопросе хранения энергии, что является одним из приоритетов правительства.