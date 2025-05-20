В Москве найдены старинные колокола и кодовый замок XVII века

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о результатах археологических раскопок в столице. В прошлом году работы велись на более чем 200 площадках и принесли более 13 тысяч артефактов.

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В 2025 году археологи обследуют более 200 площадок в различных районах. Общая площадь раскопок составит не менее 5000 квадратных метров, сообщил мэр Москвы в личном блоге.

В этом году ученые уже обнаружили 4 300 исторических предметов. В основном это осколки керамики и стекла, но есть и более интересные артефакты.

Так, на территории Чижевского подворья на Никольской улице нашли красный рамочный изразец XVI века со сложным витиеватым орнаментом. Керамические кондитерские формы XIX века в виде цветов, шишек и предположительно бантиков обнаружили на Шлюзовой набережной.

В Чижевском подворье было найдено керамическое поливное блюдо XVI века из Турции. В Романовом переулке внутри сгоревшей постройки сохранились колокола из цветного металла второй половины XVI – начала XVII веков. Их могли спрятать либо перед нашествием хана Девлет-Гирея (1571 год), либо перед польской интервенцией (1609 год).

Кроме того, в Романовом переулке удалось найти металлический кодовый замок XVII века. Механизм состоял из семи дисков с латинскими буквами. На торце виднелись латинские буквы MW – вероятно, чья-то монограмма.

Всего с 2010 года археологи нашли в Москве более 120 тысяч артефактов. Самые древние их них датируются XII – XIII веками, то есть временем основания города.

Ранее стало известно, что в центре Москвы нашли аптекарские сосуды XVIII века. Их поверхность была покрыта перламутровыми чешуйками. Специалисты выделили три сосуда различных типов. Один обладал луковицеобразной формой, два других квадратной.