Сайты ФНС и ЕМИАС задел масштабный бой

Сайты Федеральной налоговой службы (ФНС) и национальной системы маркировки и прослеживания продукции «Честный знак» недоступны из-за сбоя. На это пожаловались пользователи на портале Downdetector.

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Пользователи пишут, что у них не загружается сайт, они не могут зайти в личный кабинет, также не работает приложение на телефоне и на ПК. Больше всего жалоб зафиксировано из Санкт-Петербурга (5%), Москвы (4%) и Смоленской области (3%).

Кроме того, поступают жалобы на сбой в работе сервиса для создания и обмена любыми электронными документами СБИС, сервиса для работы лесопользователя с государственным лесным реестром ФГИС ЛК, Госключ и ЕМИАС, который предоставляет запись к врачам в городские поликлиники Москвы.

До этого Telegram-канал Mash со ссылкой на источник сообщил, что в работе системы электронного документооборота СБИС произошел массовый сбой из-за массовой атаки украинских хакеров.