Обнаружена древнегреческая мраморная мастерская с артефактами

Недавние археологические раскопки на острове Парос (Греция) выявили редкую находку — древнегреческую мастерскую по обработке мрамора, эллинистической эпохи, совмещенную с жилым пространством. О находке заявили в Министерстве культуры Греции.

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Парос, известный с бронзового века как центр добычи знаменитого паросского мрамора — прозрачного, мелкозернистого и белоснежного материала, — был важным культурным и торговым узлом. Мрамор острова использовался для создания храмов и шедевров, включая известную Венеру Милосскую.

Раскопки проводились на месте Флога в Парикии. По данным Эфората древностей Киклад, найденная мастерская датируется эллинистическим периодом (323–31 гг. до н. э.) и была построена на руинах более раннего жилого комплекса V–IV веков до н. э. Первые следы обработки мрамора на этом месте были обнаружены еще в 1980-х годах.

На месте археологи обнаружили:

толстые слои мраморной крошки,

незаконченные статуи, преимущественно изображающие Афродиту,

глиняные формы, головы греческих фигур

пигменты,

металлический шлак,

печати, керамика с узорами и рисунками

предметы быта, включая сосуды для еды и питья.

Одна из главных находок — помещение с фресками и полом из гальки, определенное как андрон — мужская комната для приемов. Это подтверждает, что комплекс выполнял двойную функцию: дом и мастерская, где жизнь и искусство были неразделимы.

В числе значимых артефактов найден также фрагмент лампы с изображением гладиатора, что расширяет представление об интересах и визуальной культуре того времени.

«Эти находки не только иллюстрируют художественные процессы эллинистического периода, но и показывают, как тесно были связаны повседневность и ремесло», — отметили в Министерстве культуры Греции.