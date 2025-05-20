Обнаружена древнегреческая мраморная мастерская с артефактами

Древнегреческая мраморная мастерская с артефактами обнаружена на острове Парос
Недавние археологические раскопки на острове Парос (Греция) выявили редкую находку — древнегреческую мастерскую по обработке мрамора, эллинистической эпохи, совмещенную с жилым пространством. О находке заявили в Министерстве культуры Греции.
Парос, известный с бронзового века как центр добычи знаменитого паросского мрамора — прозрачного, мелкозернистого и белоснежного материала, — был важным культурным и торговым узлом. Мрамор острова использовался для создания храмов и шедевров, включая известную Венеру Милосскую.
Раскопки проводились на месте Флога в Парикии. По данным Эфората древностей Киклад, найденная мастерская датируется эллинистическим периодом (323–31 гг. до н. э.) и была построена на руинах более раннего жилого комплекса V–IV веков до н. э. Первые следы обработки мрамора на этом месте были обнаружены еще в 1980-х годах.
На месте археологи обнаружили:
- толстые слои мраморной крошки,
- незаконченные статуи, преимущественно изображающие Афродиту,
- глиняные формы, головы греческих фигур
- пигменты,
- металлический шлак,
- печати, керамика с узорами и рисунками
- предметы быта, включая сосуды для еды и питья.
Одна из главных находок — помещение с фресками и полом из гальки, определенное как андрон — мужская комната для приемов. Это подтверждает, что комплекс выполнял двойную функцию: дом и мастерская, где жизнь и искусство были неразделимы.
В числе значимых артефактов найден также фрагмент лампы с изображением гладиатора, что расширяет представление об интересах и визуальной культуре того времени.
«Эти находки не только иллюстрируют художественные процессы эллинистического периода, но и показывают, как тесно были связаны повседневность и ремесло», — отметили в Министерстве культуры Греции.
«Это открытие также подчеркивает эстетическую эволюцию — от архаичной строгости к чувственному реализму, повлиявшему как на древнее искусство, так и на современные направления гиперреализма», — отмечают археологи.