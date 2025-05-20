В работе системы электронного документооборота произошел сбой

В работе системы электронного документооборота (СБИС) произошел массовый сбой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на неназванный источник в компании.

По данным канала, на сбой в работе сервиса пожаловались порядка 4 млн пользователей. Программа не дает возможности отправлять и получать документы, а также подписывать договоры.

«Сроки восстановления работы неизвестны», — говорится в сообщении.

По данным сервиса Downdetector, пик в нарушении работы сервиса пришелся на период с 10:00 до 11:00. На технические неполадки пожаловались порядка тысячи человек.

15 мая специалисты Роскомнадзора (РКН) обнаружили сбой в функционировании отечественных и зарубежных сервисов. Другие подробности инцидента неизвестны.

Масштабный сбой произошел в работе Рунета

До этого директор по продукту специализирующейся на информационной безопасности компании Servicepipe Михаил Хлебунов сообщил, что подавляющее большинство DDoS-атак проукраинских хакеров (93%), которые проводились на Россию в период майских праздников (с 28 апреля по 10 мая), были направлены на телеком, а именно операторов связи и интернет-провайдеров.