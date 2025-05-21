Starbase Илона Маска получил официальный статус города

С 20 мая Starbase Илона Маска официально считается отдельным городом в округе Кэмерон, штат Техас.

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«Официально: Starbase теперь стал инкорпорированным городом в Техасе. С местным самоуправлением мы рады продолжить строительство лучшего города для нашего сообщества», — сказано в аккаунте Старбейса.

Населенный пункт построен на месте деревни Бока-Чика компанией SpaceX для проживания ее сотрудников, работающих на космодроме. Он находится в южном Техасе недалеко от побережья Мексиканского залива до границы США и Мексики.

Ранее 212 жителей проголосовали за создание города Старбейс, шесть человек высказались против. Теперь это решение облечено в юридическую форму: окружной суд округа Кэмерон единогласно одобрил преобразование инкорпорированной деревни Старбейс, известной также как Бока-Чика, в город общего типа С с комиссионной формой правления, состоящей из мэра и двух комиссаров.

Срок полномочий мэра и двух членов комиссии составляет два года, если только избиратели не примут решение о продлении их полномочий до четырех лет. Комиссия обязана проводить не менее одного регулярного ежемесячного заседания и созывать столько специальных заседаний, сколько необходимо.

Территория самого молодого американского города составляет порядка 3,8 км2. Сейчас решаются организационные вопросы вроде присвоения почтового индекса и переоформления водительских удостоверений жителей.