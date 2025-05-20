Asus представила на Computex 2025 новинки на базе ИИ

Компания ASUS представила на международной выставке Computex 2025 широкий спектр периферийных устройств и IoT-решений, направленных на различные сферы — от рабочего пространства и индустриального применения до здравоохранения, творчества и повседневной жизни с поддержкой искусственного интеллекта. Об этом говорится в поступившем в «Газету.Ru» пресс-релизе.

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Одной из новинок производителя на выставке стала обновленная серия ноутбуков ProArt, объединяющая профессиональные устройства и фирменные приложения ASUS, разработанные на базе искусственного интеллекта.

Ноутбук ProArt P16 (H7606) позиционируется как мощный инструмент для креативных специалистов. В его основе — графический процессор Nvidia GeForce RTX 50-й серии, а также процессор AMD Ryzen AI 9 HX 370, обеспечивающий вычислительную производительность до 50 TOPS.

ASUS ProArt P16 выделяется сенсорным OLED-дисплеем с разрешением 4K и точной цветопередачей, поддержкой до 64 ГБ оперативной памяти LPDDR5X с частотой 7500 МГц, тонким корпусом 14,9 мм, весом 1,8 кг, длительной автономностью и соответствием военно-промышленному стандарту США по прочности.

Отмечается, что видеокарты Nvidia в новинке ускоряют обработку ИИ-эффектов и инструментов в популярных профессиональных приложениях, включая DaVinci Resolve и Adobe Premiere Pro.

Компания также представила комплект приложений на базе ИИ, разработанный для оптимизации творческих рабочих процессов: MuseTree способен локально генерировать изображения, Idea Editor — это ИИ-редактор с функциями стирания, заполнения и замены элементов изображения, StoryCube является менеджером ресурсов с ИИ-оптимизированным поиском по тексту и изображениям. GlideX — это обновленное решение для совместного использования цифровых устройств с поддержкой стриминга и улучшенной фотогалереи.

Среди прочего на выставке была представлена сборка на основе ProArt X870E-CREATOR WIFI, оснащенная ASUS AI Advisor — виртуальным помощником, способным отвечать на технические вопросы пользователей в режиме естественного языка. Он предлагает детальные объяснения функций для новичков и экспертную информацию для продвинутых пользователей.