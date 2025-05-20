«Яндекс» выпустил первую портативную колонку

Первая портативная "Станция с Алисой" поступила в продажу.

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Сегодня, 20 мая, умная колонка стала доступна для покупки. Решение от "Яндекса" стало первым на российском рынке портативных устройств с AI-ассистентом на борту, способным работать за пределами дома, а также оснащенным защитой от пыли и влаги. Колонка представлена в черном и зеленом цветах, стоимость - 14990 руб.

При подключении к мобильной точке доступа Wi-Fi, колонка сможет не только включить музыкальные треки, но и найдет информацию в интернете, поставит таймер и поможет с другими бытовыми задачами, а также поддержит диалог на разные темы.

Без доступа к интернету колонка все равно предоставляет возможность слушать музыку и управлять ей с помощью голоса. Для этого достаточно подключить "Станцию" к смартфону по Bluetooth и начать воспроизведение скачанных песен или целых плейлистов.

"Станция Стрит" обладает мощностью 30 Вт - за это отвечают два динамика и два пассивных излучателя. По заверению производителя, звук специально настроен для открытых пространств, но колонка будет объемно звучать и в помещениях.

"Станция Стрит", как обещает вендор, сможет проигрывать музыку непрерывно до 12 часов при подключении к мобильной точке доступа Wi-Fi или в режиме Bluetooth.

Устройство обладает защитой от пыли и влаги по стандарту IP67. Это значит, что в колонку не проникают частицы пыли и она выдерживает кратковременное погружение в воду. Если в разъем попадает влага, "Алиса" напомнит просушить устройство.