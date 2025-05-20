Новое исследование меняет представление о размножении горбатых китов

Никита Бородкин

Ученые пересмотрели роль длительной миграции горбатых китов в тропические воды для рождения потомства. Как сообщает Phys.org, выяснилось, что детеныши могут рождаться даже на юге Тасмании или Новой Зеландии, что на 1,5 тысячи километров южнее, чем считалось ранее.

Открытие у побережья Австралии переписало знания о китах
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По словам главного автора исследования, аспирантки Университета Нового Южного Уэльса Джейн Макфи-Фрю, в 2023 году во время тура по наблюдению за китами она столкнулась с необычной ситуацией. Она заметила самку с детенышем в устье гавани Ньюкасла. Малыш был совсем крошечным — по всей видимости, новорожденным.

Макфи-Фрю решила изучить ареал обитания детенышей горбатых китов вокруг Австралии и Новой Зеландии, объединив данные наблюдений ученых, правительственные исследования и сообщения о выбросах китов на берег. Исследовательница вместе с соавторами работы выявила 209 записей о новорожденных детенышах. В их числе оказались 11 рождений и 41 случай выброса на берег. Для 118 из них удалось выяснить дальнейший путь — вместе с сородичами они мигрировали на север.

Самый «высокоширотный» детеныш был найден в Порт-Артуре, Тасмания. Это на 1,5 тысячи километров южнее, чем, как считалось ранее, могут рождаться горбатые киты. Самое «высокоширотное» рождение было зафиксировано лишь немного севернее, в Кайкоуре, Новая Зеландия.

«Я думаю, весьма вероятно, что эта закономерность существовала всегда, но из-за малой численности китов была скрыта от ученых», — сказал Макфи-Фрю.

При этом пока неизвестно, с какой целью горбатые киты мигрируют к экватору, если могут рожать на юге. Не исключено, что в действительности их путешествие связано с иными факторами, пока непонятными человеку. Кроме того, преимущества родов в тропических водах могут перевешивать риски для потенциального детеныша, родившегося по пути.

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