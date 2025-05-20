Открытие у побережья Австралии переписало знания о китах

Ученые пересмотрели роль длительной миграции горбатых китов в тропические воды для рождения потомства. Как сообщает Phys.org, выяснилось, что детеныши могут рождаться даже на юге Тасмании или Новой Зеландии, что на 1,5 тысячи километров южнее, чем считалось ранее.

По словам главного автора исследования, аспирантки Университета Нового Южного Уэльса Джейн Макфи-Фрю, в 2023 году во время тура по наблюдению за китами она столкнулась с необычной ситуацией. Она заметила самку с детенышем в устье гавани Ньюкасла. Малыш был совсем крошечным — по всей видимости, новорожденным.

Макфи-Фрю решила изучить ареал обитания детенышей горбатых китов вокруг Австралии и Новой Зеландии, объединив данные наблюдений ученых, правительственные исследования и сообщения о выбросах китов на берег. Исследовательница вместе с соавторами работы выявила 209 записей о новорожденных детенышах. В их числе оказались 11 рождений и 41 случай выброса на берег. Для 118 из них удалось выяснить дальнейший путь — вместе с сородичами они мигрировали на север.

Самый «высокоширотный» детеныш был найден в Порт-Артуре, Тасмания. Это на 1,5 тысячи километров южнее, чем, как считалось ранее, могут рождаться горбатые киты. Самое «высокоширотное» рождение было зафиксировано лишь немного севернее, в Кайкоуре, Новая Зеландия.

«Я думаю, весьма вероятно, что эта закономерность существовала всегда, но из-за малой численности китов была скрыта от ученых», — сказал Макфи-Фрю.

При этом пока неизвестно, с какой целью горбатые киты мигрируют к экватору, если могут рожать на юге. Не исключено, что в действительности их путешествие связано с иными факторами, пока непонятными человеку. Кроме того, преимущества родов в тропических водах могут перевешивать риски для потенциального детеныша, родившегося по пути.