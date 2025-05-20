Huawei Watch Fit 4 Pro: эволюция доступных смарт-часов

Рынок умных часов в 2025 году продолжает расти, конкуренция становится всё жёстче. Apple и Samsung доминируют в премиум-сегменте, предлагая глубокую интеграцию с их экосистемами за очень большие деньги, а вот HUAWEI делает ставку на баланс цены, возможности своих часов и их автономность.

© Ferra.ru

Но могут ли часы из недорогой линейки китайского гиганта тягаться с флагманскими моделями от Apple? Спойлер: могут. И еще как могут.

Внешний вид

Минималистичный дизайн с намеком на практичность и эстетику — это то, что выгодно выделяет часы на фоне несметного количества других подобных устройств. И они не только круто выглядят, но еще и почти ничего не весят. Базовая модель с толщиной 9,5 мм получилась очень легкой — всего 27 г, что уже делает часы практически невесомыми на запястье. Герои обзора с приставкой «Pro» еще тоньше — 9,3 мм, однако весят они на три грамма больше, чем стандартная модель.

© Павел Ткачук

Для сравнения: предыдущие FIT 3 были толще (10 мм) и чуть менее прочными из-за пластиковых элементов в корпусе. HUAWEI WATCH FIT 4 Pro выглядят как шаг в сторону премиум-сегмента, но без взвинченной цены. Правда, отсутствие подходящих металлических ремешков в арсенале компании может разочаровать тех, кто пытается выбрать наиболее универсальное устройство под любые комплекты одежды.

Алюминиевый корпус FIT 4 Pro выглядит сдержанно, аккуратно, без отвлекающих декоративных элементов. Если очень важна визуальная составляющая, то знайте, что Pro-версия смотрится дороже базовой, хотя разница в повседневном использовании не столь разительна.

© Павел Ткачук

Выбор ремешков достойный: Pro-версия поставляется с перфорированными фторэластомеровыми ремешками (чёрный и синий) и нейлоновым (зелёный). Нейлоновые ремешки, благодаря гидрофобным материалам, очевидно, показывают себя лучше при длительных тренировках: они быстро сохнут и не натирают кожу. Фторэластомеровые ремешки комфортны, но при сильном потоотделении могут слегка скользить, что заметно, например, во время интенсивного бега.

© Павел Ткачук

HUAWEI предлагает управлять часами через 1,82-дюймовый сенсорный экран, поворотную кнопку и дополнительную функциональную кнопку. Поворотная кнопка удобна для навигации по меню (особенно зимой, когда в наших широтах приходится ходить в перчатках), но её расположение на правой грани корпуса иногда приводит к случайным нажатиям. Например, при сгибании запястья во время отжиманий. Поэтому часы лучше фиксировать чуть выше обычного: так и кнопки не будут срабатывать во время упражнений, и измерения выйдут точнее.

Функциональная кнопка изначально настроена на активацию быстрого доступа к тренировочному режиму, однако если вы не причисляете себя к спортсменам, то на нее можно «повесить» что-то по своему желанию. За это плюс.

Дисплей

© Павел Ткачук

Мы уже писали о том, как HUAWEI WATCH 5 обходят флагманские модели Apple Watch в вопросе яркости дисплейных матриц. И вот с HUAWEI WATCH FIT 4 Pro ситуация аналогичная. Честно говоря, Apple (да и Samsung) в последние годы уж очень явно сбавили темп развития своих устройство. Если у них потом начнутся проблемы, как у Nokia/LG/Sony в своё время, попомните наши слова.

Местный AMOLED-экран с диагональю 1,82″ может похвастаться пиковой яркостью в 3000 кд/м2. Да, это на тысячу канделл больше, чем могут себе позволить Apple Watch десятого поколения. Только герои обзора стоят сильно меньше, но и это еще не все. Базовая модель FIT 4 хоть и не дотягивает до уровня «прошки», но и конкурентам вперед вырваться не дает — спасибо пиковой яркости экрана в 2000 кд/м2.

Для чего все это нужно? Ну, чтобы вы смогли даже под прямыми солнечными лучами разглядеть на экране бег тонкой секундной стрелки. Бояться за то, что часы будут «бить» по глазам в темном помещении, не стоит. Максимальной яркости часы достигают в автоматическом режиме, который при недостатке света вокруг снижает яркость до комфортной для ваших глаз.

Сенсор дисплея отзывчивый, с минимальной задержкой даже при мокрых пальцах, что важно для водных видов спорта, да и само текло почти не бликует на солнце — за это большой плюс.

Где пригодятся?

© Павел Ткачук

И сразу же ответ: на воде! Впервые в серии FIT появилась поддержка отслеживания семи водных дисциплин, включая серфинг, греблю и парусный спорт. Часы измеряют и скорость, и дистанцию, и пульс, адаптируя свои алгоритмы под водную среду.

В этом им помогает система геопозиционирование HUAWEI Sunflower: часы используют двухчастотный GPS (L1, L5) и поддерживают пять спутниковых систем (тут вам и ГЛОНАСС, и Galileo, и QZSS, и «родной» для Китая BeiDou). Точность определения местоположения повысилась на треть, если сравнивать FIT 4 Pro с предыдущим поколением часов.

© Павел Ткачук

Собрались в горы? Вот тут пригодится встроенный в часы барометр: новый датчик отслеживает атмосферное давление и высоту, что полезно для хайкинга, кроссового бега и подъёмов по лестнице. Да, люди действительно записывают свои забеги по многоэтажкам в специальных приложениях. Для любительских активностей ближе к земле — идеальный вариант. А вот альпинистами лучше обзавестись профессиональным оборудованием. Все-таки, там и скорость обновления информации выше, и сами измерения точнее.

После всех этих энергозатратных активностей часы помогут определить эмоциональное состояние владельца на основе данных о вариабельности сердечного ритма (ВСР). Сильный стресс? Часы предложат дыхательные упражнения для релаксации. Для более наглядного мониторинга уровня стресса разработчики дают возомжность использовать интерактивные циферблаты с мультипликационными животными, которые отражают настроение.

Эксклюзивные возможности Pro-версии и улучшение измерений

© Павел Ткачук

FIT 4 Pro унаследовали почти все те же функции, что не так давно были доступны только во флагманских устройствах компании. Например, в последних Watch Ultimate с датчиком TruSense.

Герои обзора могут запросто помочь во время занятий фридайвингом: они выдерживают погружения до 40 м и в процессе измеряют глубину погружения, затраченное на это дело время, и температуру тела. Однако для профессионального дайвинга интерфейс может показаться упрощённым по сравнению со специализированными устройствами от Suunto. Для новичков же — идеально.

Режим для игры в гольф сюда тоже добрался. Он открывает доступ к картам полей с 3D-эффектами (15 тысяч 3D-моделей полей для гольфа, вы только вдумайтесь!), помогает анализировать свинг игрока (а это и время замаха, и его скорость) и точное измерение расстояний до грина (та часть гольф-поля с самой короткой травой, где и находится заветная лунка). Правда, для загрузки этих карт через приложение HUAWEI Здоровье требуется какое-то время (около пяти минут), поэтому терпение — ваш друг. Новичкам в гольфе пригодится режим «Драйвинг-рейндж», помогающий оттачивать технику. Хорошего тренера он вряд ли заменит, но свои показатели улучить таким способом можно.

Как и во флагманах, в FIT 4 Pro можно использовать всю силу связи со спутниками для определения местоположения. Кроссовый бег? Не проблема: часы могут выводить на экран офлайн-карты местности с масштабом от 50 м до 200 км и интервалом высот 10 м. Заблудиться с таким помощником на запястье вряд ли получится. Тем более, что функция навигации по контрольным точкам позволяет отмечать ключевые точки вашего маршрута. Однако карты все еще требуют предварительной загрузки, что ограничивает желание владельца устроить спонтанный забег.

© Павел Ткачук

Что с измерением показателей здоровья? Теперь FIT 4 Pro могут помочь пользователю получить результаты ЭКГ спустя всего 30 секунд после начала измерения. Точности достаточно для отслеживания состояния, но надеяться только на часы все же не стоит — сертификации медицинского прибора в России они не получили.

Мониторинг пульса, определение SpO2 и ВСР тоже прокачали — теперь погрешность при записи данных составляет менее 5%. Все это позволяет часам лучше контролровать дыхание пользователя и выявлять апноэ во сне. Нужны рекомендации по улучшению сна? Не проблема, часы справятся.

Однако важно помнить, что все эти нововведения касаются, в основном, Pro-версии. Базовая модель осталась без поддержки записи ЭКГ. Так что будьте внимательны при покупке.

Автономность

© Павел Ткачук

HUAWEI WATCH FIT 4 Pro оснащены батареей на 400 мАч, которая обеспечивает до 7 дней работы при стандартном использовании: с парой тренировочных часов в день, отображением уведомлений и мониторингом сна и пульса. В экономичном режиме они смогут продержаться до 10 дней, но уже без GPS и с почти минимальной яркостью экрана.

Полная зарядка занимает примерно 60 минут, и это на 20 минут быстрее, чем у предыдущего поколения часов. Прогресс неплохой, но хотелось бы увидеть и поддерку хоть какого-нибудь протокола быстрой зарядки. Устроит даже проприетарный, как в новых WATCH 5, например.

Реальные тесты показывают, что при активном использовании (ежедневные пробежки по 30 минут с GPS и постоянным мониторингом пульса, уведомлениями и яркостью экрана на уровне 50%) часы продержались 6,5 дней. Это значительно лучше, чем у большинства конкурентов, таких как Apple Watch Series 10 (18 часов) или Samsung Galaxy Watch 7 (1−2 дня). Однако интенсивное использование GPS, например, во время 4-часового хайкинга, сокращает автономность до 3−4 дней. Уже не 10 дней, но и не 18 часов работы «вотчей» от Купертиновцев.

Конкуренты

Huawei Watch GT 5

© Huawei

Huawei Watch GT 5 — прямой конкурент, который стоит примерно те же 20 тысяч рублей, и, честно, это один из лучших вариантов для покупки. Дизайн у GT 5 — огонь. Стильный, так ещё яркий AMOLED-экран с кучей циферблатов его дополняет. Да и выбор размеров (46 мм и 41 мм) позволяет подогнать часы под любой вкус. Батарея мощная — до 14 дней без подзарядки, если использовать разные программные ухищрения.

Но есть и нюансы. HarmonyOS, конечно, шустрая, но экосистеме приложений у Huawei есть куда расти. Такого же богатства выбора утилит, как в Google Play, ждать пока не стоит. Но за свою цену и с такой автономностью — это все еще очень хороший вариант.

Samsung Galaxy Watch 7

© Samsung

Samsung Galaxy Watch 7 — еще один конкурент в той же ценовой категории. Часы для тех, кто хочет полный смарт-фарш. Wear OS летает, приложений в Google Play море: от Spotify до Strava. Система работает плавно, кастомизация на уровне, а связка с Android-смартфонами (особенно Samsung) идеальная.

Но вот с батарейкой у Samsung беда. В лучшем случае — полтора дня жизни вдали от розетки. Ну, а если включить AlwaysOn… Ну, вы поняли. Зато можно «накатить» MirPay и платить запястьем. Все как в старые добрые времена.

Итого

HUAWEI WATCH FIT 4 Pro — это эволюция линейки, которая приближает часы из среднего сегмента почти к флагманским стандартам. Ультратонкий дизайн, яркий AMOLED-экран (ярче, чем у последних поколений Apple Watch), точный мониторинг здоровья и заимствованные из топовых моделей функции (дайвинг, гольф, ЭКГ) делают их особо привлекательными для всех, кто не может представить свою жизнь без спорта.

Если вам не нужна глубокая интеграция с экосистемами от Google или Apple, то это один из лучших вариантов в бюджете до 20 тысяч рублей. Найти что-то лучше у вас вряд ли получится — проверено.