«Google Переводчик» можно выбрать переводчиком по умолчанию на iPhone

Для «Google Переводчика» вышло обновление до версии 9.8.0.11, которое теперь позволяет пользователям iPhone и iPad указывать его в качестве приложения для перевода по умолчанию. Новая функция доступна на устройствах с iOS и iPadOS 18.4 или новее, сообщает портал MacRumors.

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До выхода обновления единственным встроенным инструментом перевода оставалось приложение «Перевод» от Apple. Введение новой опции стало возможным благодаря изменениям, связанным с антимонопольными законами Европейского союза. При этом данная возможность распространяется не только на пользователей из стран ЕС, но и на российских.

Чтобы использовать «Google Переводчик» по умолчанию, нужно открыть «Настройки» — «Приложения» — «Приложения по умолчанию», где следует выбрать категорию «Перевод» и указать «Google Переводчик».

На данный момент возможность выбора приложения для перевода по умолчанию доступна только для «Google Переводчика» и DeepL. Например, установить «Яндекс Переводчик» приложением по умолчанию пока невозможно.