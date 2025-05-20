Разработан одноплатный компьютер на российском процессоре

Импортозамещающий одноплатный компьютер на отечественном процессоре СКИФ для применения в станкостроении и промышленном производстве разработали в Новосибирске. Об этом сообщила ТАСС замдиректора компании-разработчика "Элрон" Анастасия Брунгардт на первом российском приборостроительном форуме "Прибориум".

"Скиф" (для глобального рынка - Scythian) - российский мобильный процессор, разработанный научно-производственным центром "Электронные вычислительно-информационные системы" (НПЦ "Элвис") на основе архитектуры ARM. Он предназначен для использования в устройствах, где требуется сложная обработка информации в условиях ограниченного энергопотребления.

"Это замена [британского одноплатного компьютера] Raspberry Pi. Это российский процессор СКИФ производства компании "Элвис". Плату мы производим полностью в России на предприятии в Новосибирске. Таким образом, обеспечивается большая импортонезависимость. Применяться может в промышленности, в частности, при станкостроении, приборостроении, машиностроении", - сказала собеседница агентства.

Мощность установленного на компьютере процессора - 2 ГГц. Объем оперативной памяти - 4 Гб. Объем энергонезависимой памяти - 32 Гб. Устройство работает на операционной системе Linux, но поддерживает и отечественные операционные системы. На плате установлены различные разъемы, через которые можно подвести питание, обеспечить подключение к интернету, работу с видео и аудиозаписями. Преимуществом разработки является высокая локализация производства в России. Также разработчики изготавливают мини-компьютеры с китайскими процессорами. По сравнению с российскими аналогами, они снабжены специальным модулем для работы с искусственным интеллектом.

ООО "Элрон" - научно-производственное предприятие, резидент Новосибирского Технопарка Академгородка. Компания зарегистрирована 5 декабря 2019 года. Компания занимается разработкой и производством электронных приборов для сторонних заказчиков, преимущественно из сферы медицины и электроэнергетики.