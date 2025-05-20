В России представили бюджетный планшет Honor в металлическом корпусе

В России начали продавать планшет Honor Pad X9a в металлическом корпусе. Об этом говорится в пресс-релизе «М.Видео-Эльдорадо», поступившем в «Газету.Ru».

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Новинка получила матовый металлический корпус весом 475 граммов и толщиной 6,77 миллиметров. Honor Pad X9a оснащается 11,5-дюймовым дисплеем с разрешением 2,5K и частотой обновления 120 Гц, а также четырьмя динамиками. Также для экрана заявлены технологии защиты зрения.

За производительность устройства отвечает чип Snapdragon 685, дополненный 6 или 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 или 256 ГБ. Аккумулятор емкостью 8300 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 35 Вт.

Устройство поставляется с предустановленной системой MagicOS 9.0 на базе Android 15 с режимом разделения экрана, интеграцией с экосистемой Honor через технологии Honor Share и «Мультиэкран», которые позволяют быстро передавать файлы и работать со смартфоном Honor на планшете. Встроенный ИИ-ассистент в «Заметках» поддерживает конвертацию голосовых заметок в текст и распознавание рукописных формул, упрощая учебные и рабочие процессы.

Цена устройства начинается от 26,9 тыс. руб. без учета скидок и подарков, которые можно получить при покупке в ограниченный период.