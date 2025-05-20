Ученые нашли ключ к тайне самого прочного материала

Ученые ЧелГУ совместно с коллегами из КНР и Саудовской Аравии разработали способ прогнозирования свойств пленок графена — самого прочного материала, используемого в электронике, медицине и промышленности. Результаты опубликованы в Scientific Reports.

Графен, открытый в 2004 году, обладает уникальными электронными, термическими и механическими свойствами. Его применение требует понимания физических процессов в нем, включая моделирование тока, деформации и теплопроводности. Существующие методы не дают полного аналитического описания этих процессов.

Александр Вохминцев из ЧелГУ создал алгоритм для решения нелинейных эволюционных уравнений, описывающих графен. Использованные методы, такие как Khat III и Khat II, адаптированы для сложных дробных уравнений. Это улучшает понимание поведения графена и его динамических свойств.

Результаты полезны для разработки новых материалов с заданными свойствами для электроники, фотоники и нанотехнологий. В будущем планируется исследование более сложных процессов в графеновых структурах.

Ранее сообщалось, что ученые БФУ имени И. Канта создали уникальный композитный материал для медицины. Из него можно печатать на 3D-принтере самофиксирующиеся костные импланты и капсулы для адресной доставки лекарств без хирургии. Результаты опубликованы в Materials Letters.