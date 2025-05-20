Xiaomi подтвердила дату выхода своего фирменного чипа для смартфонов

Xiaomi подтвердила дату выхода своего фирменного чипа XRING 01 — 22 мая 2025 года.

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Ранее о новинке рассказал генеральный директор компании Лэй Цзюнь, но тогда конкретных сроков объявлено не было. Теперь же на официальных тизерах появилась точная дата, а также некоторые ключевые характеристики.

Согласно этим данным, XRING 01 будет производиться по улучшенному 3-нм техпроцессу второго поколения от TSMC, что ставит его в один ряд с такими флагманскими решениями, как Apple A19, Snapdragon 8 Elite и Dimensity 9400+. Это опровергает слухи о возможном использовании устаревшего 4-нм техпроцесса.

XRING 01 получит 10-ядерную архитектуру, основанную на текущих поколениях ядер ARM, без собственных разработок Xiaomi. Ранее этот чип уже засветился в тестах производительности, где показал достойные результаты, сопоставимые с конкурентами.

По слухам, вместе с чипом компания может представить и другие устройства, основанные на новой платформе, что подтверждает планы Xiaomi по снижению зависимости от Qualcomm и MediaTek.