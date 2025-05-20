Ученые получили рекордную энергию в термоядерном синтезе

Национальный центр зажигания (NIF) при Национальной лаборатории Лоуренса Ливермора в Калифорнии совершил новый скачок в гонке за чистой энергией. Ученые более чем удвоили результат своего исторического достижения 2022 года, когда впервые был осуществлен термоядерный синтез с положительным выходом энергии. Недавние эксперименты, о которых сообщает TechCrunch, значительно превосходит прежний рекорд.

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В 2022 году впервые достиг «воспламенения» — реакции термоядерного синтеза, при которой выход энергии (3,15 МДж) превысил энергию лазеров (2,05 МДж), направленных на топливо. Это стало первым случаем, когда человечество воспроизвело процесс, питающий звезды, в лабораторных условиях. В 2025 году NIF пошел дальше: эксперимент с лазерной энергией 2,05 МДж дал рекордный выход 5,0 МДж с коэффициентом усиления 2,44 — это лучший результат для такого уровня энергии и второй по величине в истории NIF. Последующие тесты достигли 5,2 и 8,6 МДж, показав, что технология становится стабильнее и мощнее.

«Это достижение — первые робкие шаги к чистому источнику энергии, который может произвести революцию в мире», — отметила Джилл Хруби, замминистра по ядерной безопасности.

Почему это важно

Термоядерный синтез обещает неисчерпаемый, экологически чистый источник энергии без радиоактивных отходов, в отличие от ядерного деления. NIF использует инерционное удержание: 192 лазера сжимают крошечную гранулу из дейтерия и трития (изотопов водорода), покрытую алмазом, до экстремальных температур (свыше 55 миллионов °C) и давлений (сотни миллиардов атмосфер). Это подобно созданию мини-звезды в вакуумной камере размером с небольшой дом. Новое достижение доказывает, что синтез может давать больше энергии, чем тратится на запуск реакции, что открывает путь к будущим энергетическим системам.

Однако для питания реакции требуется около 300 МДж электроэнергии из сети, что пока делает технологию непрактичной для коммерческого использования. Несмотря на это, успехи NIF показывают, что мечта о синтезе, которую десятилетиями называли «всегда через 30 лет», становится намного ближе к реальности.

Хотя NIF демонстрирует прогресс, для коммерческой энергии нужно увеличить частоту выстрелов с одного в день до 10 в секунду и снизить энергозатраты лазеров. Альтернативный подход — магнитное удержание, как в проекте ITER во Франции, — удерживает плазму магнитными полями для более длительных реакций, но тоже далек от завершения.