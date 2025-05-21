Российские ученые нашли новый способ усилить сигнал мобильной связи

Исследователи из МФТИ создали прототип интеллектуальной поверхности, способной оптимизировать путь сигнала от сотовой вышки к устройствам. Эта технология позволяет улучшить покрытие и увеличить пропускную способность мобильных сетей, не требуя затрат на масштабное обновление базовых станций. Поверхности работают за счёт отражающих элементов, которые перенаправляют сигнал наиболее эффективным способом.

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Одной из ключевых особенностей новой разработки является управление настройками поверхностей через сами мобильные устройства. Это позволяет пользователям усиливать сигнал без участия оператора связи. Как рассказали в МФТИ, настройка системы занимает всего шесть секунд, что значительно быстрее традиционных методов. Такая технология особенно полезна для улучшения связи на границах зоны покрытия или внутри помещений.

Первый прототип системы уже продемонстрировал способность удваивать скорость передачи данных в диапазоне до 6 ГГц. Разработчики отмечают, что решение совместимо с сетями 4G и 5G. В будущем планируется создание более совершенных моделей, которые сделают мобильное подключение ещё стабильнее и доступнее.