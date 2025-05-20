Xiaomi представила мощный смартфон с собственным процессором

Президент Xiaomi Group Лу Вэйбин представил Xiaomi 15S Pro, который станет первым устройством на базе нового фирменного процессора Xring O1. Об этом сообщает портал ITHome.
Внешне Xiaomi 15S Pro напоминает представленный в конце 2024 года Xiaomi 15 Pro с небольшими изменениями. Так, задняя панель устройства оформлена под карбон, а в блоке со вспышкой заметна фирменная надпись XRing.
В ходе предварительного анонса Вэйбин продемонстрировал материнскую плату смартфона. Также в сети появился результат прохождения устройством бенчмарка GeekBench, в котором новинка набрала 2709 и 8125 баллов в тестах Single-core и Multi-core соответственно. По той утечке также стало известно, что смартфон получит быструю зарядку мощностью 90 Вт.
Помимо Xiaomi 15S Pro, компания анонсировала флагманский планшет Xiaomi Tab 7 Ultra, который получит 14-дюймовый OLED-дисплей с вырезом-«челкой» и аккумулятор емкостью 12 000 мАч. Планшет, как и смартфон, получит фирменный Xring O1.
Официальная презентация всех новинок состоится 22 мая, после чего ожидается выход устройств на рынок.