Xiaomi представила мощный смартфон с собственным процессором

Президент Xiaomi Group Лу Вэйбин представил Xiaomi 15S Pro, который станет первым устройством на базе нового фирменного процессора Xring O1. Об этом сообщает портал ITHome.

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Внешне Xiaomi 15S Pro напоминает представленный в конце 2024 года Xiaomi 15 Pro с небольшими изменениями. Так, задняя панель устройства оформлена под карбон, а в блоке со вспышкой заметна фирменная надпись XRing.

В ходе предварительного анонса Вэйбин продемонстрировал материнскую плату смартфона. Также в сети появился результат прохождения устройством бенчмарка GeekBench, в котором новинка набрала 2709 и 8125 баллов в тестах Single-core и Multi-core соответственно. По той утечке также стало известно, что смартфон получит быструю зарядку мощностью 90 Вт.

Помимо Xiaomi 15S Pro, компания анонсировала флагманский планшет Xiaomi Tab 7 Ultra, который получит 14-дюймовый OLED-дисплей с вырезом-«челкой» и аккумулятор емкостью 12 000 мАч. Планшет, как и смартфон, получит фирменный Xring O1.

Официальная презентация всех новинок состоится 22 мая, после чего ожидается выход устройств на рынок.