Ученые раскрыли тайну пернатого динозавра, ставшего прародителем современных птиц

Международная группа палеонтологов из Китая и США представила результаты изучения редкого образца археоптерикса — переходного звена между динозаврами и птицами. Исключительно хорошо сохранившийся экземпляр, получивший название «чикагский археоптерикс», позволил сделать революционные открытия о ранней эволюции птиц. Выводы опубликованы в научном журнале Nature.

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Приобретенный Филдовским музеем естественной истории Чикаго в 2022 году, образец стал 14-м известным науке образцом археоптерикса и самым маленьким — размером с современного голубя. Его исключительная сохранность, включающая трехмерные кости, отпечатки кожи, подушечки пальцев и перьевые структуры, позволила применить передовые методы исследования.

С помощью КТ-сканирования высокого разрешения ученые впервые детально реконструировали череп археоптерикса. Исследование выявило промежуточное строение нёба между троодонтидами (пернатыми динозаврами) и более поздними птицами.

Это подтверждает теорию постепенного перехода от жестких динозавровых черепов к подвижным птичьим.

Анализ мягких тканей показал, что подушечки пальцев археоптерикса похожи на современных наземных птиц. Это свидетельствует о его адаптации к жизни на земле, хотя наличие третичных перьев (ранее не встречавшихся у нептичьих динозавров) указывает на развитые способности к полету.

Ранее ученые реконструировали мозг птицы, жившей во времена динозавров.