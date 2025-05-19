ZTE представила дешевый смартфон Axon 50 Standard Edition с флагманским «железом»

Компания ZTE представила в Китае новый смартфон Axon 50 Standard Edition, пополнивший линейку Axon 50, в которую уже входят модели Ultra и Lite. Новинка позиционируется как сбалансированное решение с мощной начинкой по доступной цене. Об этом сообщает издание GizmoChina.

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Axon 50 Standard Edition оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2400 на 1080 пикселей. Экран поддерживает высокую частоту обновления 144 Гц, 10-битную глубину цвета, охват палитры DCI-P3 и имеет пиковую яркость до 1000 нит.

Производительность обеспечивает флагманский процессор Snapdragon 8+ Gen 1, выполненный по 4-нм техпроцессу TSMC. Смартфон поставляется с 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем на 512 ГБ стандарта UFS 3.1. Работает устройство под управлением фирменной оболочки MyOS 12 на базе Android.

На задней панели расположена тройная основная камера: главный модуль на 64 МП с сенсором Sony IMX787 и оптической стабилизацией (OIS), сверхширокоугольный объектив на 50 МП (с функцией макросъемки от 2 см) и телеобъектив на 50 МП с 3-кратным оптическим зумом.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт.

ZTE Axon 50 Standard Edition оценен в 1799 юаней, что по курсу на 19 мая 2025 года равно примерно 20 000 руб. или $250.