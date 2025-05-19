Пойманы необъяснимые сигналы от далеких звезд

Доктор Ричард Х. Стэнтон, ветеран американского космического агентства NASA, в своем новом исследовании описал результаты многолетнего исследования более 1300 звезд, похожих на Солнце.

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В рамках проекта по поиску внеземного разума SETI ученый изучал оптические сигналы и выявил два быстрых и идентичных импульса от звезды, находящейся примерно в 100 световых годах от Земли.

Как пишет Phys.org, вновь выявленные сигналы практически полностью совпадают с аналогичными импульсами от другой звезды, наблюдавшимися четыре года назад.

Наблюдения доктор Стэнтон проводил с использованием телескопа обсерватории Shay Meadow в Калифорнии и многоканального фотометра собственной разработки.

"Мой подход заключается в том, чтобы смотреть на одну звезду в течение примерно 1 часа, используя подсчет фотонов, - пояснил ученый. - Затем полученные временные ряды просматриваются на предмет импульсов и оптических тонов".

В мае 2023 года после многих лет поисков Стэнтон зафиксировал странный сигнал, исходящий от звезды HD 89389. Она немного более яркая и массивная, чем наше Солнце, расположена в созвездии Большой Медведицы, примерно в 100 световых годах от нас.

Стэнтон пишет, что сигнал состоял из двух быстрых, идентичных импульсов, поступивших с интервалом в 4,4 секунды. Он сопоставил их с сигналами, производимыми самолетами, спутниками, метеорами, молниями, атмосферными мерцаниями, системными шумами и т.д. Но аналогов на Земле пойманным импульсам не нашлось.

"Она становится ярче - тусклее - ярче, а затем возвращается к своему фоновому уровню, и все это примерно за 0,2 секунды, - говорит доктор Стэнтон. - Это изменение слишком сильное, чтобы быть вызванным случайным шумом или атмосферной турбулентностью. Как заставить звезду диаметром более миллиона километров частично исчезнуть за десятую долю секунды? Источник этого изменения не может быть так же далек, как сама звезда".

Стэнтон трижды фиксировал загадочные импульсы, последний раз это произошло в январе текущего года. Во всех трех событиях наблюдалось два по сути идентичных импульса, разделенных промежутком от 1,2 до 4,4 секунды. За более чем 1500 часов поиска сигналов от других звезд не было обнаружено ни одного другого похожего импульса.

"Тонкая структура в свете звезды между пиками первого импульса почти точно повторяется во втором импульсе 4,4 секунды спустя. Никто не знает, как объяснить такое поведение, - сообщает ученый. - Ничего не было обнаружено движущимся вблизи звезды при одновременной съемке или в фоновом датчике, который легко обнаруживает далекие спутники, движущиеся близко к целевой звезде. Обычные сигналы от самолетов, спутников, метеоров, птиц и т.д. полностью отличаются от этих импульсов".

Однако исследователь повторно изучил архивные массивы и установил, что аналог пойманным сигналам все-таки имелся - в сентябре 2019 года такие же импульсы поступили от звезды HD 217014. Она расположена примерно в 50,6 световых годах от Земли и по размеру, массе и возрасту похожа на наше Солнце.