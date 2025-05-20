ChatGPT оказался более убедительным в онлайн-дебатах, чем человек

Большие языковые модели, такие как GPT-4, более убедительны в онлайн-дебатах, чем люди. Они адаптировали свои аргументы на основании персонализированной информации о своих оппонентах.

В ходе экспериментов 900 человек дискутировали с другими людьми или с искусственным интеллектом на различные социально-политические темы, например, следует ли США отказаться от ископаемого топлива. В некоторых парах оппоненту, будь то человек или чат-бот, предоставляли информацию о партнере: его пол, возраст, уровень образования, занятость и так далее.

Результаты показали, что GPT-4, получивший личную информацию об оппоненте, был на 64,4% более убедительным, чем человек. Но без доступа к личным данным его возможности к убеждению оказались ниже.

Ученые отметили, что результаты исследования подчеркивают потенциал искусственного интеллекта для влияния на мнение людей. Это важно, так как общение между людьми и большими языковыми моделями становится все более распространенным, сообщает Nature Human Behaviour.

Ранее ученые раскрыли задачи, которые оказались не под силу искусственному интеллекту. Это определение времени по аналоговым часам и определение дня недели для конкретной даты. Большие языковые модели потерпели неудачу более чем в 50% случаев. Ученые пояснили, что, в отличие от традиционных компьютеров, они не используют математические алгоритмы.