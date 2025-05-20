Ученые воссоздали условия, в которых могла зародиться жизнь

Ученые из Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана приблизились к разгадке происхождения жизни, воссоздав в лаборатории древние химические реакции, которые могли дать ей старт. Их эксперименты, имитирующие условия глубоководных гидротермальных источников, показали, что микробы, подобные тем, что обитают в современных морских глубинах, могли процветать в первобытных «химических садах» 4 миллиарда лет назад.

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Исследование, опубликованное в журнале Nature Ecology & Evolution, предлагает ключ к пониманию, как жизнь зародилась на Земле.

Что создали ученые

Открытие показывает, что метаболизм ацетил-КоА, использующий водород и углекислый газ, мог возникнуть в экстремальных условиях ранней Земли.

«Абиотический H₂ был потенциально важным донором электронов, а CO₂ служил ключевым акцептором электронов для первых клеток», — объясняют исследователи.

Эти химические сады, богатые сульфидами железа, вероятно, питали первые формы жизни, обеспечивая энергию и сырье для их эволюции.

«Наше исследование указывает на химические сады макинавита и грейгита как на потенциальные инкубаторы жизни, изначальные среды, которые теоретически могли бы поддерживать непрерывную эволюцию первых метаболизирующих клеток», — заключают авторы.

Это подтверждает гипотезу, что жизнь зародилась в гидротермальных источниках, где минералы и газы создавали уникальные условия.

Ученые отмечают, что это исследование открывает путь к новым экспериментам, которые могут уточнить, как химические реакции переросли в биологические процессы. Оно также подчеркивает роль гидротермальных источников как возможных «лабораторий жизни» — что важно для поиска жизни на других планетах, например на спутниках Юпитера или Сатурна.