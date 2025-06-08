Что делать, если вы нашли выпавшего из гнезда птенца?

Наступление лета означает множество перемен для природы, в том числе появление молодых птенцов, только-только осваивающих внешний мир. Портал popsci.com рассказал, что делать, если вы нашли на земле выпавшего из гнезда птенчика или раненую птицу.

© Unsplash

Помощь птенцам

Если птица, которую вы нашли — птенец без перьев, то вне гнезда ему грозит опасность. Маленькие птенцы требуют интенсивного ухода, и малыш без перьев вряд ли сможет выжить, покинув гнездо.

Если вы знаете, из какого гнезда выпал птенец, то его лучше вернуть назад в гнездо. Перед тем, как брать животное в руки, желательно надеть перчатки — из соображений гигиены. Некоторые люди думают, что, если потрогать птенцов голыми руками, то птицы-родители не признают в нем потомство из-за запаха — но это не так. На самом деле, у птиц довольно плохое обоняние.

Садовые виды птиц обычно вьют гнезда в кустарниках или на деревьях, но некоторые другие, включая чаек и воробьев, обустраиваются на крышах или под карнизами. Если какое-то время понаблюдать за птенцом, то иногда можно заметить родителей, которые попытаются помочь — по их передвижению будет проще найти спрятанное гнездо. Но если вы не можете найти гнездо, и родители не появляются, то как минимум стоит поднять птенца с земли; иначе он останется беззащитным перед хищниками. Поместите животное в ведро или пустой цветочный горшок: он обеспечит хоть какую-то защиту, но не помешает родителям найти птенца.

Помощь оперившимся птенцам

Птенцам, у которых уже есть перья, стоит помогать иначе. По сути, их лучше просто оставить в покое. Они покинули гнездо, потому что уже готовы начать самостоятельную жизнь, а родители, скорее всего, наблюдают откуда-то неподалеку, чтобы убедиться, что птенец научился летать самостоятельно. Иногда оперившиеся птенцы могут проводить целые дни или даже недели на земле, постепенно обучаясь летать. Хотя, конечно, если птица в очевидной опасности (прямо рядом с кошкой), то ее надо отогнать в какое-нибудь более безопасное место. Например, в кусты или на дерево.

Помощь раненым птицам

Если птица на земле ранена, то самое время позвонить лицам или организациям, специализирующимся на реабилитации животных. Зачастую они готовы приехать на место вызова, подобрать раненое животное и позаботиться о нем по необходимости. Единственное, чем может помочь обычный человек — это минимизировать сам риск ситуаций, которые грозят птицам травмами. Так, агрессивная срубка деревьев или кустарников в летние месяцы может побеспокоить или уничтожить гнезда. Обязательно проверяйте, нет ли в листве и на ветках гнезд — как минимум в течение пары дней. А если за два-три дня никаких птиц не появилось, то можно спокойно рубить.