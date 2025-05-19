Apple впервые оштрафовали за ЛГБТ*-пропаганду

Таганский суд Москвы за пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) оштрафовал корпорацию Apple на 7,5 млн рублей по трем протоколам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента из зала суда.

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Компанию Apple Distribution International обвинили в нарушении части 3 статьи 6.21 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) — «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола либо отказа от деторождения с использованием интернета».

Отмечается, что все три судебных заседания прошли в закрытом режиме. Суд не стал делиться подробностями дела, а юрист компании отказалась комментировать ситуацию.

В апреле 2025 года Таганский суд Москвы получил протокол, составленный на корпорацию Apple за пропаганду ЛГБТ. Что именно послужило причиной для составления административного протокола, точно не было известно.