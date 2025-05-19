Назван самый разочаровывающий гаджет Apple

Журналисты газеты The Wall Street Journal (WSJ) опросили владельцев гарнитуры дополненной реальности Apple Vision Pro. Материал доступен на сайте издания.

Авторы медиа поговорили с владельцами гарнитуры спустя год после выхода устройства в продажу. По словам журналистов, большая часть респондентов назвала Vision Pro разочаровывающим гаджетом, который определенно не стоит своих денег — 3500 долларов, или около 280 тысяч рублей.

«Он просто собирает пыль. Думаю, я пользовался им, наверное, раза четыре за последний год», — описал свой опыт взаимодействия с девайсом риэлтор Дастин Фокс.

Он заметил, что Vision Pro оказался слишком тяжелым гаджетом, и от его использования болит шея.

«Я бы никому не рекомендовала его покупать, если только вы не очень богаты и не знаете, что делать со своими деньгами», — раскритиковала шлем его владелица Товия Голдштейн.

Некоторые обладатели Vision Pro признались, что испытывали неодобрение или недоумение со стороны других людей, когда надевали гарнитуру в публичных местах. По словам оператора телестудии Энтони Раканиелло, владеть Vision Pro — лучший способ заставить людей смеяться над вами.

В заключении журналисты заметили, что шлем Vision Pro очень быстро обесценивается. Так, один мужчина на правах анонимности рассказал, что смог перепродать свой девайс лишь в два раза дешевле от его стоимости — за 1900 долларов.

В апреле известный инсайдер под ником Jukanlosreve заявил, что Apple выпустит продолжение шлема дополненной реальности Vision Pro в конце 2025 года.